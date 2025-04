Google Maps: So könnt ihr die Wetterprognosen auf die Karte bringen + Infos zur aktuellen Luftqualität zeigen

Auf der Kartenplattform Google Maps lassen sich nicht nur viele Informationen zu gelisteten Orten finden, sondern gibt es auch eine wachsende Menge an Daten zur Umwelt. Seit einiger Zeit gibt es sowohl die Wetteranzeige als auch die Wetterprognose, Informationen zur Luftqualität und einiges mehr. Heute zeigen wir euch, wie ihr diese Informationen direkt in der Android-App abrufen und über die Karte legen könnt.



Im vergangenen Jahr hat Google rund um das Wetter einige Projekte gestartet, die zwar mittlerweile wieder im Sand verlaufen sind, aber dennoch in einigen Produkten an prominenter Stelle vorhanden sind. Unter anderem hat man einen Teil der Wetterberichtsdaten zu Google Maps gebracht. An der Oberfläche der Kartenplattform unter Android gibt es einen Button, der euch direkt über das aktuelle Wetter am sichtbaren oder ausgewählten Ort informiert. Dieser taucht zwar fast schon nur sporadisch auf, sollte aber grundsätzlich in vielen Ländern sichtbar sein.

Wetterprognose

Mit einem Druck auf den Button könnt ihr den Wetterbericht inklusive der Prognosen für die nächsten Tage in einem Overlay öffnen. In diesem bekommt ihr die üblichen Informationen von der Wetterlage bis zur Temperatur sowie einige weitere Daten für die kommenden Tage. Aber das war noch nicht alles, denn auch die oftmals unterschätzte Luftqualität spielt bei Google Maps eine wachsende Rolle und steht in einem eigenen Overlay bereit.

Direkt aus dem Wetter-Overlay heraus könnt ihr die Luftqualität am aktuellen Ort abrufen und mit einem Tap auf diesen Bereich ein weiteres Overlay für die Karte darüberlegen lassen.









Ein Tap auf den Button führt zu einer Luftqualitätsdarstellung, so wie ihr diese auf den obigen Screenshots sehen könnt. Diese wird euch mit den üblichen Markern direkt auf der Karte gezeigt, die sowohl einen Wert als auch eine Farbe zur Einordnung in die eingeblendete Skala enthalten. Aber die Darstellung erfolgt nicht nur mit einzelnen Markern, sondern auch farblich auf der Karte. Zoomt ihr heraus, seht ihr einen regionalen, nationalen oder auch globalen Plan der Luftqualität. Das ist insbesondere für Europa derzeit sehr interessant, wie ihr auf den obigen Bildern sehen könnt.

Einige Details zur Luftqualität:

Die Luftqualitätsstufen werden anhand der Messungen von Luftqualitätsstationen berechnet. Wir stellen Ihnen eine Karte aller Stationen in Ihrer Nähe zur Verfügung, damit Sie ein umfassenderes Bild der Informationen zur Luftqualität erhalten. Die Luftqualität zwischen den Stationen kann jedoch variieren und der LQI-Wert an der nächstgelegenen Station entspricht nicht unbedingt dem LQI-Wert an Ihrem spezifischen Standort. Um Unklarheiten zu vermeiden, zeigen wir eine kartenbasierte Ansicht, in der die Luftqualität an bestimmten Messstationen in der Nähe angezeigt wird.

Sowohl das Wetter als auch die Luftqualität werden flächendeckend nur in der Android-App angeboten, während es diese im Desktopbrowser nur an wenigen Stellen gibt.

