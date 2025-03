Google Maps & Gemini: Neue Ask-Integration startet für erste Nutzer – beantwortet Fragen und Anweisungen

Die Integration von Gemini in alle wichtigen Google-Produkte schreitet weiter voran und macht bald in Form der im vergangenen Jahr gestarteten Ask-Initiative den nächsten Schritt: Jetzt zeigt sich die Ask-Integration in Google Maps, die es den Nutzern ermöglichen soll, Fragen oder Anweisungen zu bestimmten Orten einzugeben. Per Teardown ließ sich die Funktion bereits aktivieren.



Die Kartenplattform Google Maps hat eine gigantische Reichweite und sorgt mit unzähligen Datenquellen sowie hunderten Millionen aktiven Nutzern dafür, dass sehr viele wichtige Informationen zu allen Orten vorhanden sind und aktuell gehalten werden. Doch man kann offenbar noch mehr herauskitzeln oder die verfügbaren Informationen mit weiteren Strängen verbinden, wobei eine Künstliche Intelligenz wieder einmal der praktische Weg zu sein scheint.

Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Gemini das Ask-Konzept zu Google Maps bringen wird und jetzt zeigt es sich bei ersten Nutzern. Wird die Detailansicht eines Ortes aufgerufen oder ein solcher auf der Karte ausgewählt, erscheint der Chip-Button „Ask about this place“ – also stelle eine Frage zu diesem Ort. Ein Tap bringt die bekannte Gemini-Eingabeleiste hervor, die sich durch eine farbliche Umrandung des Eingabefelds sowie des Mikrofon-Symbols abhebt.

Über diese Leiste sollen die Nutzer ihre entsprechenden Fragen oder Anweisungen eingeben, die sich auf den ausgewählten Ort beziehen. Neben Text und Sprache steht auch die Möglichkeit bereit, weitere Inhalte zur Verknüpfung hochzuladen. Der ausgewählte Ort ist also ein reiner Kontext, der Gemini für die jeweilige Anweisung mitgegeben wird.









Im obigen Video könnt ihr die aktiv eingeblendete Leiste und auch deren Nutzung sehen. Stellt ihr eine Frage, etwa wie im Beispiel zur Anfahrt zu diesem Ort, startet Gemini mit einer Verbindung zur Google Maps-Erweiterung bzw. Google Maps-App. Die Antwort erscheint also bei Gemini und nicht in Google Maps. Es ist aktuell daher lediglich eine kontextuelle Verknüpfung und keine tiefe Integration in die Google Maps-App selbst. Wäre es das, würde sonst wohl eher die Google Maps Routenplanung für diese Anfrage starten.

Es bleibt abzuwarten, wie sinnvolle diese Integration sein kann. Denn der Datenschatz von Google Maps ist nicht nur sehr groß, sondern auch über die Jahre gut strukturiert worden. Die Nutzer wissen, wo sie etwa finden können. Das Aufbereiten einer Flut von Bewertungen oder Fotos kann vielleicht hilfreich sein, aber ausgerechnet obiges Beispiel ist es meiner Meinung nach nicht. Auch in Google Fotos oder YouTube Music befindet sich eine Ask-Funktion, mit der Nutzer gezielte Anweisungen und Fragen zu ihren Fotos oder der Musik-Datenbank geben können.

» Google Maps: Gigantische Reichweite für die Plattform – Google nennt beeindruckende Nutzerzahlen für 2024

» Google Fotos & Gemini: Integration von Ask Photos wird überraschend zurückgefahren – alte Suche übernimmt

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-23 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!