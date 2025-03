Gemini 2.5: Google startet neues cleveres KI-Modell – integriert Thinking, wird schlauer und stärker (Video)

Google gibt rund um das KI-Modell Gemini weiter Vollgas und hat jetzt recht überraschend die nächste Generation angekündigt, die den gerade einmal vier Monate alten Vorgänger ablöst: Das neue Gemini 2.5 soll das leistungsfähigste und schlaueste KI-Modell sein, das man bisher auf den Markt gebracht hat. Nicht wirklich überraschend, aber durch die tiefe Integration von Gemini Thinking wohl auch untermauert.



Erst im Dezember hat Google das neue Gemini 2.0 veröffentlicht und jetzt legt man schon wieder mit einem großen Update nach, das den Zwischenschritt hin zur dritten Major-Version markiert. Das vor wenigen Minuten angekündigte Gemini 2.5 ist nach eigenen Angaben ein „Thinking“-Modell, das speziell dafür optimiert wurde, die immer komplexeren Anfragen zu verstehen, zu verarbeiten und natürlich auch zu beantworten.

In Gemini 2.5 ist das zuletzt eigenständig angebotene „Gemini Thinking“ integriert und soll wohl bei den meisten Antworten automatisiert zum Einsatz kommen, ohne die Leistungsfähigkeit oder Geschwindigkeit zu drosseln. Ganz simpel erklärt könnte man sagen, dass Gemini nun noch einmal etwas genauer nachdenkt, bevor es eine Antwort gibt. Starten soll das Ganze zunächst mit Gemini 2.5 Pro Experimental, das ab sofort im Gemini Studio bereitsteht und in Kürze für Gemini Advanced-Abonnenten starten soll.

Im Bereich der KI geht es bei der Fähigkeit eines Systems zum „Denken“ um mehr als nur Klassifizierung und Vorhersage. Es geht um die Fähigkeit, Informationen zu analysieren, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, Kontext und Nuancen zu berücksichtigen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit Gemini 2.5 hat Google nach eigenen Angaben ein neues Leistungsniveau erreicht, indem man ein deutlich verbessertes Basismodell mit verbessertem Post-Training kombiniert hat. Künftig soll diese Denkfähigkeiten direkt in alle Modelle integriert sein, um komplexe Probleme zu bewältigen.









Im obigen Video seht ihr eine schnelle Vorstellung von Gemini 2.5 sowie in der Grafik darunter einige Leistungsdaten in den verschiedensten Bereichen im Vergleich zur Konkurrenz. Einen Vergleich mit Gemini 2.0 gibt es nicht, was sicherlich seine guten Gründe hat – in welche Richtung auch immer.

Gemini 2.5 baut auf dem auf, was Gemini-Modelle bisher auszeichnet – native Multimodalität sowie ein großes Kontextfenster. Die Versin 2.5 Pro kann riesige Datensätze verarbeiten und komplexe Probleme aus verschiedenen Informationsquellen bewältigen, darunter Text, Audio, Bilder, Videos und sogar ganze Code-Repositories.

