Android Auto: Neue Version mit Gemini Live wird jetzt ausgerollt – bereitet Google Assistant-Ablöse vor

Google hat eine neue Version von Android Auto veröffentlicht, wobei es sich bei der jüngsten Ausgabe wieder um einen Major-Release handelt, der perspektivisch größere Änderungen verspricht. Eine seit einiger Zeit erwartete Änderung steht nun wohl in den Startlöchern, denn in der neuen App befinden sich eindeutige Hinweise auf den Start von Gemini Live für Android Auto, das den Google Assistant vollständig ersetzen wird.



Es ist kein Geheimnis mehr, dass der Google Assistant eingestellt und auf allen Plattformen vollständig durch Gemini ersetzt wird – das gilt natürlich auch für Android Auto. Auf der Infotainment-Plattform hat der Google Assistant eine sehr wichtige Rolle, denn es ist immerhin die einzige Möglichkeit der Sprachsteuerung sowie für viele Nutzer mutmaßlich die primäre Steuerschnittstelle während der Fahrt. Doch damit ist es schon sehr bald vorbei.

Wir haben euch bereits das neue Gemini Live in Android Auto gezeigt und mit dem jetzt gestarteten Rollout von Android Auto 14.0 wird dieser Übergang vorbereitet. Zwar lässt sich Gemini noch nicht an der Oberfläche blicken, aber ein Teardown hat zahlreiche Begrüßungstexte und Hinweis-Strings hervorgebracht, die die Nutzer auf den Wechsel hinweisen. Dabei gibt es keinen vorherigen Hinweis des baldigen Übergangs, sondern die Nutzer werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Wer sich daher nicht im Tech-Bereich oder hier im Blog bewegt, wird schon bald vom Übergang überrascht.

In den Strings heißt es eindeutig „Gemini is now the personal AI assistant in your car“, gefolgt von einer ganzen Reihe von Fragen, die die Nutzer wohl nach jeder Gemini-Session beantworten können. Diese Fragen drehen sich darum, wie zufrieden man als Nutzer mit Gemini in Android Auto ist. Man will natürlich von Anfang an die Qualität hochhalten und mindestens an die Assistant-Qualität herankommen (was sicherlich nicht schwer ist).









Gemini in Android Auto

Gemini Live in Android Auto

Es wird wohl nur noch eine Frage von wenigen Wochen oder vielleicht nur Tagen sein, bis Gemini für Android Auto freigeschaltet wird. Gut möglich, dass man den breiten Rollout von Android Auto 14.0 abwarten will. Vielleicht wird es aber auch erst mit dem nächsten erwarteten Gemini-Schwung im Mai rund um die Google I/O soweit sein. Gleichzeitig mit Android Auto könnte Gemini auch auf WearOS, Google TV und vielleicht Chromebooks starten.

Sobald es soweit ist, wird sich Gemini wie auf den Screenshots und Videos hier im Artikel zeigen. Es befindet sich am gewohnten Assistant-Platz, kann aber auch erstmals ein eigenes Drittelfenster für die eigene Oberfläche öffnen.

