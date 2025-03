Android Auto: Google will Nutzungszeit verlängern – neue Funktionen für vor, nach und zwischen den Fahrten

Über einen langen Zeitraum konnte man den Eindruck gewinnen, dass Android Auto eine auslaufende Plattform ist, die von Google lieber heute als morgen durch das Nachfolge-Betriebssystem ersetzt werden sollte. Doch die Fahrzeughersteller spielen nicht mit und so könnte es jetzt zu interessanten Erweiterungen kommen, die der Infotainment-Plattform eine zusätzliche neue Richtung geben könnten. Nämlich die Nutzung abseits der Fahrzeit.



Die Infotainment-Plattform Android Auto ist ein praktisches Tool, mit dem sich die wichtigsten Smartphone-Funktionen recht gefahrlos direkt im Auto verwenden lassen. Das reicht von der Musik über die Navigation bis zur Kommunikation und deckt dank ständiger Smartphone-Anbindung die wichtigsten Anwendungen und Vorhaben der Nutzer ab. Schon vor längerer Zeit wurde bekannt, dass Google die App-Auswahl vergrößern und sich dabei vor allem auf die Zeiten abseits der Fahrt konzentrieren will.

Neue Spiele, Videoplattformen und mehr

Erst vor wenigen Tagen wurden die Spiele für Android Auto offiziell gestartet, mit denen die Nutzer bzw. der Fahrer während der Standzeit einige bereits verfügbare Titel zocken können. Und dabei geht es nicht mehr um die schnellen Casual-Spiele der Gamesnacks, sondern auch um etwas längere Spielrunden. Ergänzend dazu sollen schon bald Videoplayer und Streamingplattformen wie YouTube unterstützt werden, mit denen die Nutzer in Fahrpausen auch visuelles Entertainment bekommen können.

Android Auto soll das Fahrzeug steuern

Vor wenigen Tagen wurde im Rahmen eines Teardowns entdeckt, dass Android Auto Fahrzeugfunktionen steuern können soll. Das umfasst laut den Einblicken in die frühe App-Version unter anderem die Steuerung der Klimaanlage sowie das Einschalten und Ausschalten der Heckscheibenheizung sowie einer eventuell verfügbaren Frontscheibenheizung. Weitere ähnliche, nicht-sicherheitsrelevante, Funktionen sind denkbar.









Android Auto zielt auf Nicht-Fahrzeit

Alle Neuerungen zielen interessanterweise auf einen Zeitbereich, der für Android Auto bisher keine Rolle gespielt hat. Denn Android Auto soll den Nutzer _während der Fahrt_ unterstützen. Doch Spiele und Videos sind nur dann nutzbar, wenn das Auto nicht bewegt wird. Auch die Klimaanlage sowie die Scheibenheizung betätigt man oftmals nicht während der Fahrt, sondern vor Fahrtantritt bzw. ganz zum Anfang der Fahrt. Dass dies mit Android Auto gesteuert werden können soll, deutet darauf hin, dass das vielleicht schon vorab aus der Ferne aktiviert werden könnte – wenn die entsprechende Verbindung zwischen Fahrzeug und Smartphone besteht.

Damit erweitert sich der Einsatzbereich von Android Auto um den Zeithorizont VOR der Fahrt, NACH der Fahrt sowie um die FAHRPAUSEN – also praktisch über die gesamte Anwesenheit des Nutzers im Auto. Zwar dürften viele Menschen nicht unbedingt viel Zeit im Auto verbringen, wenn es gerade nicht bewegt wird, aber dennoch sind das interessante Erweiterungen, die das Team derzeit in Entwicklung hat. Damit stößt man in Richtung des eigentlichen Nachfolgers Android Automotive vor, der von den Fahrzeugherstellern aber nicht ganz so gut angenommen wird, wie sich Google das erhofft hat. Also muss es mit Android Auto weitergehen.

Die Frage ist natürlich, ob auch die Nutzer das überhaupt wollen. Denn wer nicht fährt, muss nicht unbedingt die Oberfläche auf dem Touchscreen im Auto verwenden, sondern kann natürlich auch einfach das Smartphone oder vielleicht das mitgeführte Tablet herausholen. Ich würde das zumindest persönlich so halten, nicht nur aus funktionellen und leistungstechnischen Gründen, sondern auch aus ergonomischen Gründen. Smartphone und Tablet sind frei, während man für die Nutzung des Displays im Auto abseits weniger Taps eher eine merkwürdige Körperhaltung einnehmen muss.

