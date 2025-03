Android Auto: Neue Funktionen zur Fahrzeugsteuerung kommen – Scheibenheizung, Klima & mehr (Teardown)

Google baut den Funktionsumfang von Android Auto sehr gemächlich aus, doch schon bald dürfte es einen großen Schritt in eine Richtung geben, die bisher noch gar keine Rolle gespielt hat. Ein Teardown der kommenden Version verrät, dass Android Auto eine Reihe von Steuermöglichkeiten für das Fahrzeug erhält. Mit dabei ist unter anderem die Klimaanlage sowie die Scheibenheizung, was auf neue Features vor dem Fahrtantritt hinweist.



Bei Android Auto stehen offenbar einige Neuerungen vor der Tür, die darauf abzielen, dass die Nutzer die Plattform aktiver als bisher nutzen – und das gilt dann natürlich nicht für die Fahrt. Erst vor wenigen Tagen wurden die Android Auto-Spiele freigeschaltet und jetzt hat ein Teardown der kommenden Version 14.0 ergeben, dass Android Auto eine Reihe von Kontrollmöglichkeiten erhalten soll.

Schon aus einem früheren Teardown ging hervor, dass Android Auto schon bald die „Temperatur“ im Auto steuern können soll, wobei das vermutlich auf die Klimaanlage abzielt. Details gab es weder damals noch heute, doch auf sehr viel mehr kann sich eine veränderbare Temperaturangabe kaum beziehen. In einem weiteren Punkt, der erst jetzt in der neuen Version aufgetaucht ist, wird es etwas konkreter: Es kommen Schalter dazu, mit denen sich die Scheibenheizung einschalten oder ausschalten lässt. Getrennt nach Heckheizung und, wenn verfügbar, Frontscheibenheizung.

Bisher ist nichts davon freigeschaltet und auch in den Betas ist es nur unter der Haube zu finden, doch es zeigt, dass Android Auto über die reine Nutzung auf dem Display herauswachsen und den Nutzern mehr Funktionen bieten will. Fraglich ist nur, in welchen Fahrzeugen das überhaupt möglich sein wird. Denn bisher war Android Auto überhaupt nicht auf weitere Steuerungsmöglichkeiten ausgelegt und mir wäre nicht bekannt, dass die Plattform überhaupt Zugriff auf diese Fahrzeugfunktionen hätte.

Ab dieser Stelle wird es es spekulativ: Ich würde davon ausgehen, dass diese neuen Funktionen nur in wenigen Fahrzeugen nutzbar sind, bei denen die entsprechenden Schnittstellen überhaupt vorhanden sind und von Android Auto angesprochen werden können. Warten wir einmal die folgende Ankündigung ab, von der wir sicherlich im Laufe des nächsten Monats, vor der Google I/O, hören werden.

