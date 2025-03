Android Auto: Gemini Live ersetzt Google Assistant – so soll der neue KI-ChatBot im Auto aussehen (Galerie)

Google wird der Infotainment-Plattform Android Auto schon bald ein größeres Update spendieren, das durch die Integration von Gemini viele neue Funktionen erhalten sollte. Wenig überraschend soll der KI-ChatBot auch im Auto den Google Assistant ersetzen, der bisher für die Sprachsteuerung unverzichtbar ist. Jetzt gibt es viele Bilder sowie Hands-on-Videos der neuen Gemini-Oberfläche auf dem Infotainment-Display.



Es gibt keine App für Android Auto, die zentraler positioniert ist als der Google Assistant. Denn dieser ist von allen Oberflächen aus erreichbar, hat einen eigenen Shortcut-Button in vielen Fahrzeugen und bildet die Grundlage der Sprachsteuerung der gesamten Plattform. Kein Wunder, dass dieser auch von Google nicht so ohne weiteres ausgetauscht werden kann, ohne ärgerliche Probleme bei den Nutzern zu befürchten. Doch der Nachfolger steht in den Startlöchern und könnte jederzeit ausgerollt werden.

Das neue Gemini für Android Auto hat sich in den letzten Wochen immer wieder gezeigt und dürfte den Google Assistant nicht nur ersetzen, sondern auch funktionell deutlich erweitern. Natürlich wird man das Rad für diese App nicht vollständig neu erfinden, sondern erst einmal auf Bewährtes setzen. Weiterhin bleibt die Navigationsleiste die Heimat des Assistenten, die sich am unteren Rand der Oberfläche befindet. Wie gewohnt zeigt es sich zunächst nur mit Mikrofon-Symbol und erweitert sich bei der Auslösung um den gesamten Bereich. Aber darauf wird es sich nicht dauerhaft beschränken.

Auf den unten eingebundenen Screenshots könnt ihr sehen, dass Gemini neben der Platzierung in der Navigationsleiste auch einen eigenen Bereich erhalten wird. Es ist das erste Mal, dass eine Sprachassistenz bzw. überhaupt ein solches Helferlein eine eigene Karte bekommt. Zwar ist die Gemini-Karte auf den Screenshots noch leer und auch im Video nur mit drei Buttons zur Steuerung sichtbar, aber an dieser Stelle dürften sich zukünftig wohl auch visuelle Antworten und strukturierte Informationen befinden. Die Oberfläche dürfte sich an der gewohnten Gemini-Oberfläche oder vielleicht auch an Gemini Live orientieren.









Das ist Gemini in Android Auto









Gemini in Android Auto

Gemini Live in Android Auto

Wie ihr auf den Screenshots und auch in den Videos sehen könnt, unterscheidet sich die Nutzung von Gemini in Android Auto nicht wesentlich vom Google Assistant – dem funktionellen Vorgänger. Auch der zusätzliche Bereich dürfte zur Darstellung von Informationen genutzt werden, aber in der ersten Welle wohl noch leer bleiben oder nur statische Inhalte aufnehmen. Größere Unterschiede sind eher funktionell zu erwarten, in puncto Intelligenz, Umfang der Antworten, logischen Abläufen oder sonstigen Hilfsmitteln für Autofahrer.

Wann Gemini für Android Auto starten wird, lässt sich noch nicht sagen. Ich tippe auf Anfang Mai rund um die Google I/O, denn auch wenn es immer wieder Leaks gibt, scheint die Entwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen zu sein.

» Google Assistant wird eingestellt: Gemini wird smarten Assistenten schon bald vollständig ersetzen – alle Infos

