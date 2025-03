Google Assistant wird eingestellt: Gemini wird smarten Assistenten schon bald vollständig ersetzen – alle Infos

Der KI-ChatBot Gemini drängt auf immer mehr Plattformen und hat vor allem auf Smartphones und Tablets den Vorgänger Google Assistant nahezu vollständig verdrängt – natürlich nicht ganz ungeplant. Jetzt hat Google offiziell bekanntgegeben, was wir eigentlich schon seit einem Jahr wissen: Gemini wird den Google Assistant vollständig ersetzen, von allen Plattformen verdrängen und der Google Assistant mittelfristig eingestellt werden.



Es gab Zeiten, in denen der Google Assistant ein solch zentrales und bedeutendes Google-Produkt gewesen ist, dass man kaum um diesen herumgekommen ist. Ähnlich zu dem, wie es bei Gemini heute der Fall ist, nur damals bei weitem nicht so intensiv wie beim aktuellen KI-ChatBot. Spätestens als Gemini vor gut einem Jahr auf Android-Smartphones gestartet ist und den Google Assistant auf Smartphones ersetzen konnte, war abzusehen, dass das für den Assistant nicht gut ausgehen wird.

Jetzt hat Google das Aus für den Google Assistant offiziell angekündigt. Dieser wird auf allen verfügbaren Plattformen durch Gemini ersetzt werden und dadurch schlussendlich von selbst in der Versenkung verschwinden. Einen konkreten Zeitplan hat man zunächst nicht genannt, doch die vollständige Umstellung soll im Laufe des Jahres durchgeführt und zu einem späteren Zeitpunkt weiter detailliert werden. Eine Zukunft für den Google Assistant wird es jedoch nicht geben.

Die Einstellung wird sich nicht nur durch den Ersatz durch Gemini zeigen, sondern auch an der einzelnen Verfügbarkeit des Google Assistant. Dieser wird „auf den meisten Geräten“ nicht mehr verfügbar sein und auch nicht mehr in den App Stores zum Download bereitstehen. Wie es Google selbst im Blog ankündigt, endet damit eine Ära. Wenn man ehrlich auf die Entwicklung blickt, muss man aber sagen, dass die Ära schon vor längerer Zeit zu Ende gegangen ist.









Darum wird der Google Assistant eingestellt

Die Einstellung des Google Assistant wird damit begründet, dass sich Sprachmodelle und die dahinterstehenden Technologien rasant weiterentwickelt haben. Als der Google Assistant im Jahr 2016 gestartet ist, begann die Blütezeit der Sprachassistenten gerade erst, doch heute sind die Anforderungen auf einem ganz anderen Level. Jetzt geht es um generative Künstliche Intelligenz, die vom Assistant nicht mehr geleistet werden kann.

So geht es mit Gemini weiter

Google will weiter daran arbeiten, die Qualität der täglichen Gemini-Nutzung zu verbessern. Das gilt insbesondere in den Bereichen, in denen es sich bisher auf die Google Assistant-Funktionalität gestützt hat. In den letzten Wochen hat man viele Updates ausgerollt, um die meistgenutzten Funktionen besser als bisher zu unterstützen. Beispielhaft nennt man das Abspielen von Musik, Einstellen von Timern oder das Ausführen von Aktionen vom Sperrbildschirm.

Die Fähigkeiten von Gemini gehen jedoch weit über den Google Assistant hinaus und bieten eine völlig neue Art der Unterstützung. Funktionen wie Gemini Live für frei fließende, multimodale Gespräche und Deep Research, das Gemini in einen persönlichen Rechercheassistenten verwandelt, sind nur mit KI möglich – und da steht man erst am Anfang.

[Google-Blog]