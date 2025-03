Hey Google / Hey Gemini: Neues magisches Hotword kommt – so sollen die Aufgaben aufgeteilt werden

Viele Nutzer kennen das magische Keyword Hey Google, das schon bald durch das neue Aktivierungswort Hey Gemini Gesellschaft bekommen soll. Allerdings soll es dieses zunächst noch nicht vollständig ersetzen, sondern ergänzen. In einer bisher noch nicht veröffentlichten Ankündigung wird erklärt, wie sich die beiden Aktivierungsphrasen für die smarten Assistenten unterscheiden sollen.



Für viele Menschen ist „Hey Google“ eine geflügelte Wortgruppe, die weitläufig bekannt ist und vielleicht auch das eine oder andere Mal auf dem Smartphone, der Smartwatch, am Smart TV oder auch am Smart Speaker verwendet wird. Über viele Jahre wurde nach der Aktivierung der Google Assistant gestartet, was grundsätzlich auch heute noch der Fall wäre, doch mittlerweile hat sich Gemini auf vielen Plattformen über den Assistenten gestülpt. Daher erfolgt in Kürze eine Differenzierung.

Turn on „Hey Gemini“ to talk things out with Gemini Live and „Hey Google“ for quick actions and info by voice.

Mit „Hey Gemini“ wird sich zukünftig gezielt Gemini öffnen lassen, während „Hey Google“ wohl weiterhin den Google Assistant starten soll. Ganz eindeutig ist das zwar noch nicht, denn man differenziert nur zwischen Gemini Live und den schnellen Infos und Aktionen, aber es ist gut möglich, dass dafür noch einmal der gute alte Google Assistant zum Einsatz kommt. Ob das nach einer Notlösung oder einer von Beginn an geplanten Aufteilung klingt, muss jeder für sich selbst bewerten.

Ich denke, dass das neue Konzept sinnvoll erscheint, denn es öffnen sich nicht nur verschiedene Apps, sondern auch folgende Abläufe. Während der klassische Assistant-Aufruf und auch Gemini-Aufruf nach einer Antwort wieder beendet ist, dauert eine Gemini Live-Kommunikation länger und ist eine tatsächliche Konversation.

