Hey Google, Hey Gemini: Neues magisches Keyword kann den Dauerkompromiss endlich ersetzen (Meinung)

Spätestens mit dem damaligen Siegeszug der Smart Speaker hatte es sich etabliert, die smarten Assistenten per Hotword aufzuwecken und sofort darauf anzusprechen. Google setzt seit damals auf „Hey Google“, das bekanntlich bis heute nutzbar ist und den Google Assistant startet. In Kürze soll das neue Hey Gemini starten, das den damaligen Dauerkompromiss vielleicht endlich ersetzen kann.



Hey Google

In der schon vor einigen Jahren zu Ende gegangenen Boomphase der smarten Assistenten konnte man kaum vor all den Aktivierungswörtern retten, die für die unterschiedlichsten Systeme im Umlauf gewesen sind: Von Hey Siri über Hey Google bis Alexa, Cortana, Bixby oder gar Viki. Viele dieser Aktivierungswörter bestehen bis heute, haben aber längst an Nutzerschaft und auch Bedeutung verloren – nicht so das seit damals bereits eher als Kompromiss geführte „Hey Google“.

Fast von Beginn an ließ sich der Google Assistant durch das Wörtchen „Hey Google“ aus dem Tiefschlaf holen und dieser sofort verwenden. Gestartet ist man zwar mit dem ähnlichen Schlüsselwort „Okay, Google“, aber das wurde recht schnell durch die Hey-Variante ersetzt. Schlicht und einfach, weil das „okay“ nach mehrmaligem Aufsagen immer schwerer über die Lippen ging. Allerdings hat man auch damals vielleicht nicht die passende Bezeichnung gefunden: Zwar steht „Google“ als Synonym für das gesamte Unternehmen und die breite Produktpalette von Suchmaschinen bis Informationsdatenbanken, aber dennoch war es nicht unbedingt der passende Begriff.

Schon damals war Google das einzige große Unternehmen, das dem Assistenten keinen Namen gegeben hat, denn während alle anderen eine Art digitale Persönlichkeit hatten, war der „Google Assistant“ eher ein „es“. Das hat mich hier im Blog schon vor Jahren dazu gebracht, einen Namen für den Google Assistant zu suchen – aber daraus geworden ist trotz einiger Testläufe niemals etwas. Es blieb stets auf „Hey Google“ beschränkt.









Hey Gemini kommt

Jetzt steht das neue Hey Gemini vor der Tür, das schon in Kürze starten dürfte und somit sehr bald von vielen Nutzern verwendet werden kann. Die Funktionsweise ist natürlich dieselbe, denn das Keyword weckt auf den in der Nähe befindlichen Geräten den Gemini-Assistenten auf. Das aktuelle „Hey Google“ tut dies ebenfalls, allerdings ist Gemini dort noch eine Art Assistant-Aufsatz, der wiederum auch den Assistant zur Hilfe bitten kann.

Weil „Hey Google“ untrennbar mit dem Google Assistant verbunden ist und sich Gemini auch von diesem emanzipieren bzw. diesen vollständig verdrängen soll, kamen die Entwickler um ein neues Keyword kaum herum. Mit „Hey Gemini“ hat man eines gefunden, das die damaligen Lücken schließt: Erstmals gibt es einen Namen, es ist eine klare Abtrennung zum Google Assistant und gleichzeitig durch das wahnsinnige Marketing und die Produktflut der letzten Monate noch vor dem Start ein etablierter Begriff, den viele Menschen kennen. Optimaler könnten die Voraussetzungen kaum sein.

Es wird daher interessant sein, wie lange Google noch an „Hey Google“ festhält und ob dieses Aktivierungswort vielleicht eines Tages vollkommen von den Geräten ignoriert wird. Zunächst wäre es sicherlich die einfachste Form der Differenzierung zwischen Assistant und Gemini, mittelfristig hingegen könnte beides genutzt werden, wobei das Marketing sich sicherlich deutlich in Richtung Gemini fokussieren wird. Google hat bereits angekündigt, dass beide Aktiverungswörter erhalten bleiben sollen, aber das ist mit Sicherheit nur eine Übergangslösung.

