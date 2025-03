Gemini: So viel kostet Googles neues KI-Modell – die Preise für Text, Audio, Video und mehr in der Übersicht

Google bietet das KI-Modell Gemini für alle Nutzer zur kostenlosen Verwendung, wobei man derzeit recht großzügig ist und kaum Einschränkungen umgesetzt hat. Dass das für Google ein sehr teures Vergnügen ist, ist seit langer Zeit bekannt. Und jetzt gibt uns die ausführliche Preisliste für API-Entwickler einen Einblick darin, wie hoch die Kosten für eine Gemini-Anfrage tatsächlich sind.



Gemini steht in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung, wobei die allermeisten Nutzer die kostenlose Variante verwenden dürften. Wer mehr möchte, kann entweder ein Google One AI Premium-Abo mit Gemini Advanced abschließen oder ein Workspace-Abo mit integriertem Gemini verwenden. Als dritte Variante gibt es Gemini per Vertex API auch für Entwickler, die direkten Zugriff auf das KI-Modell erhalten und dessen Fähigkeiten in eigenen Umgebungen verwenden können.

So wie für sehr viele APIs, bietet Google auch das Gemini-Modell nicht kostenfrei zur Nutzung an, sondern rechnet nach bestimmten Kriterien und Leistungen ab. Kürzlich hat man die Gemini-Preisliste veröffentlicht, die zwar nur für einen sehr kleinen Bruchteil der Nutzer bzw. Entwickler relevant ist, aber uns dennoch interessante Einblicke gibt. Natürlich lassen sich durch die aufgerufenen Preise nicht die bei Google entstehenden Kosten errechnen, aber es gibt eine Vorstellung von der Dimension und auch den Anforderungen an die verschiedensten Typen.

Kosten für Gemini Text und Audio

Aus der Preisliste geht hervor, dass eine Million Tokens für Gemini 2.0 Flash mit 15 US-Cent berechnet werden. Eine Million Audio-Tokens kosten schon einen Dollar und die Ausgabe von einer Million Text-Tokens 60 Cent. Möchte man eine Antwort mit der Google-Websuche absichern, werden 35 Dollar pro 1000 Suchanfragen fällig. Wenn man bedenkt, dass Gemini schon bei einer einzelnen Anfrage über 100.000 Tokens verwendet, kommen da recht schnell hohe Summen zusammen. In etwa 2 bis 3 Cent pro Anfrage. Bedenkt man die von Google beworbene aktive Nutzung von Gemini Live, laufen da intern schon einige Kosten auf.









Kosten für Bildgeneratoren und Videogeneratoren

Noch interessanter ist ein Blick in den Medienbereich: Denn da ruft man für den Bildgenerator schon 4 US-Cent pro Bild auf. Weil Gemini/Imagen und andere Tools oftmals 3 bis 4 Bildvorschläge ausspucken, sind wir da also schon bei 12 bis 16 Cent pro Anfrage! Eine Bildbearbeitung wird mit 2 US-Cent pro Bild berechnet, das Upscaling mit 0,3 US-Cent pro Bild und die Bildanalyse mit 0,15 US-Cent pro Bild. Auch dabei kommen im Bildbereich hohe Kosten zusammen.

Richtig teuer wird es für die rechenintensive Arbeit mit Video. Für eine einzige Sekunde Videoausgabe ruft Google 50 US-Cent auf. Ich hatte das bereits in einem eigenen Artikel zu Googles Videokosten berichtet und umgerechnet. Möchte man eine Stunde Film erstellen, sind das schon 1800 Dollar pro Ergebnis. Und wem das Ergebnis nicht gefällt und Feintuning betreibt, zahlt dieselbe Summe immer wieder. Selbst ein Short-Video mit 30 Sekunden kostet schon 15 Dollar.

Es gibt viele noch weitere Kostenstellen und Details, die ihr euch auf der verlinkten Seite einmal ansehen könnt. Natürlich will Google damit Geld verdienen und ruft höhere Preise auf, als tatsächlich Kosten entstehen. Rechnen wir einfach mal damit, dass Googles „Einkaufspreis“ in etwa die Hälfte ausmacht, dann sind das immer noch wahnsinnige Summen, die Google für die Milliarden Nutzer benötigt. Daher habe ich schon vor einigen Tagen erhebliche Zweifel am Gemini-Erfolg erhoben und hinterfragt, ob der extreme KI-Fokus für Google langfristig ein gutes Modell ist…

» Gemini Preise in der Übersicht

» Gemini Veo: Googles Videogenerator ist absurd teuer – oder etwa nicht? Die Preisgestaltung unter der Lupe