Gemini Update: Neue Highlight-Funktionen für Pixel, NotebookLM-Tipps, Bildgenerator, Gemini 2.0 und mehr

Google gibt Tipps für NotebookLM

Mit NotebookLM hat Google ein starkes Tool im Portfolio, dessen Zweck sich für viele Nutzer vermutlich nicht von Anfang an erschließt. Es ist erklärungsbedürftig, aber wenn man es erst einmal verstanden hat, kann es zum mächtigen Werkzeug werden. Um den Einstieg zu erleichtern, gibt Google jetzt einige hilfreiche Tipps für Anfänger.

» Google gibt praktische Tipps für NotebookLM

Neue Gemini 2.0-Funktionen kommen

Gemini 2.0 soll schon in Kürze viele neue Funktionen erhalten, die man in einer offiziellen E-Mails bereits angekündigt hat. Wir zeigen euch, welche Funktionen schon bald starten werden und welche Highlights es schon in den letzten Monaten gegeben hat. Es geht hauptsächlich um KI-Agenten und die multimodalen Fähigkeiten.

So viel kostet Veo 2

Der Videogenerator Veo 2 liefert in der neuen Generation starke Ergebnisse, die sich Google durchaus etwas kosten lassen will. Man bietet das Tool den eigenen Advanced-Kunden kostenlos an, wenn aber externe Entwickler darauf zugreifen möchten, wird es richtig teuer. Wie die aktuelle Preisliste zeigt, kostet eine einzige Sekunde Video 50 US-Cent. Wer mehrere Versuche starten muss, bis das Ergebnis passt, zahlt auch für jede weitere Sekunde. Und so kann schon ein einziges Kurzvideo schnell in den dreistelligen Bereich gehen.

» Google veröffentlicht Preisliste für Veo 2

Imagen 3 kann jetzt wieder Menschenfotos generieren

Imagen hat im vergangenen Jahr die Möglichkeit verloren, Fotos von Menschen zu erstellen, aber es war klar, dass das nur temporär zurückgezogen wurde. Jetzt ist die Funktion wieder da und ermöglicht es allen Nutzern, Bilder von Menschen und Gesichtern zu erstellen. Schon vor einigen Monaten hat man das für Advanced-Abonnenten zurückgebracht und nun scheint es für den großen Auftritt bereit zu sein, was natürlich sehr praktisch ist.

Es gibt aber auch eine Reihe von Einschränkungen, um nicht wieder in die gleichen Probleme zu geraten, wie es vorher der Fall gewesen ist. Alle Informationen dazu findet ihr im folgenden Artikel.

» Gemini Imagen 3 generiert jetzt wieder Fotos von Menschen

Hey Gemini soll Hey Google ergänzen

Hey Google hat sich eigentlich schon vor Jahren überlebt, war aber dennoch natürlich stets verfügbar, um den Google Assistant aufzurufen. Jetzt steht das neue magische Keyword „Hey Gemini“ in den Startlöchern, dessen Funktionalität sich eigentlich schon aus dem Namen ableiten lässt. Tatsächlich sollen beide wohl für lange Zeit parallel existieren und auch unterschiedliche Schritte ausführen.

Gemini Code Assist startet für alle Nutzer

Gemini startet den Code Assist für alle Nutzer. Dabei handelt es sich um ein Tool, mit dem die Nutzer ihre Programmierkenntnisse ausbauen können. Es lassen sich ganze Projekte erstellen, andere Projekte analysieren, ihr könnt Codezeilen schreiben lassen, optimieren lassen oder auch Fragen stellen. Damit das Ganze innerhalb eigener Projekte verwendet werden kann, gibt es außerdem Plugins für Microsoft Visual Studio und einige weitere populäre IDEs.

» Google startet Gemini Code Assist für alle Nutzer

Das sind die Gemini-Highlights auf Pixel-Smartphones

Gemini hat einige Highlights hervorgebracht, die sich auf den aktuellen Pixel-Smartphones nutzen lassen. Damit die Nutzer ihre exklusiv nutzbaren Funktionen gut kennenlernen, zeigt man ihnen diese jetzt in einem längeren Blogbeitrag. Wir fassen euch übersichtlich zusammen, welche Verbesserungen und neuen Features Google mit Gemini auf die KI-Smartphones der Pixel 9-Reihe sowie der vorherigen Generationen gebracht hat.

» Das sind die neuen Gemini-Highlights auf den Pixel-Smartphones

