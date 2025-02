NotebookLM: Google gibt viele praktische Tipps für den Einstieg – so könnt ihr die Plattform effektiv nutzen

Die noch recht junge Google-Plattform NotebookLM hat ihre Testphase hinter sich gelassen und ist mittlerweile ein relevantes Produkt, das zuletzt stark ausgebaut wurde. Solltet ihr euch mit NotebookLM bisher noch nicht befasst haben, bekommt ihr hier acht praktische Tipps für den Einstieg. Aus einer anfänglichen Spielerei wird sehr schnell ein praktisches Tool, das man nicht mehr missen möchte.



Google hat in den letzten zwei Jahren sehr viele KI-Produkte veröffentlicht und damit durchaus den Eindruck erweckt, nahezu wahllos Produkte an die Wand zu schmeißen und dann zu schauen, was kleben bleibt. Dazu gehört auch NotebookLM, das daher zum Start etwas untergegangen ist und vielleicht gar nicht als so relevant angesehen wurde. Das liegt auch daran, dass weder der Name noch die damalige Ankündigung deutlich machen, worum es überhaupt geht.

Und so beginnt der Entwickler und Power-User Steven Johnson seine Anleitung für den Einstieg in Notebook gleich damit, überhaupt erst einmal den Zweck des Produkts zu erklären. Denn es ist kein Tool zur Dokumentverwaltung oder zum Verfassen von Inhalten, sondern viel mehr ist es ein Produkt „um Dinge besser zu verstehen“. Ich denke, damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Denn es geht darum, die hochgeladenen Dateien besser zu verstehen, Informationen herauszuziehen und diese auch in Kombination verwenden zu können.

Wer von der Funktionalität etwas erschlagen wird und daher gleich wieder das Weite suchen will, kann sich die folgenden Tipps für den schnellen und einfachen Einstieg in NotebookLM einmal durchlesen. Denn tatsächlich kann ein kleiner Leitfaden für den Anfang nicht schaden, um sich erst einmal hereinzufinden und dann auch zu verstehen, wozu das Tool wirklich genutzt werden kann. Also befolgt vor allem die Punkte mit dem Hochladen allgemeiner Dokumente sowie den Beispielfragen, die dann in jedem Fall für euch relevant sind.









Einfach loslegen: Beginne mit dem Hochladen deiner zuletzt genutzten Dokumente in ein Notebook, auch wenn sie thematisch nicht zusammenpassen. So kannst du dich schnell mit den Fähigkeiten von NotebookLM vertraut machen.

Notebook-Organisation: Erstelle ein allgemeines „Notebook für alles“ mit Quellen, die dein Allgemeinwissen enthalten, und zusätzlich thematische Notizbücher für spezifische Projekte oder Themen. So hast du für jeden Bereich eine personalisierte KI zur Verfügung.

Verbindungen schaffen: Nutze NotebookLM, um Informationen aus verschiedenen Quellen zu verbinden und zusammenzufassen. Besonders hilfreich ist die Integration mit Gemini: Brainstorming-Ergebnisse und andere Materialien lassen sich leicht in NotebookLM übertragen und in verständliche Formate bringen.

Vorgeschlagene Fragen nutzen: Starte mit den von NotebookLM vorgeschlagenen Fragen, um erste Ideen zu bekommen. Das Modell hilft dir, die richtigen Fragen zu stellen und im Thema tiefer einzutauchen.

Informationen vielfältig darstellen: Nutze die Funktion „Notebook-Leitfaden“, um deine Inhalte in verschiedene Formate wie FAQs, Briefings, Zeitleisten oder Audio-Zusammenfassungen umzuwandeln. So kannst du Informationen optimal verarbeiten und präsentieren.

Kreative Anwendungen: NotebookLM eignet sich nicht nur für Arbeit und Studium, sondern auch für kreative Projekte wie das Schreiben von Romanen oder die Entwicklung von Spielen. Erstelle ganze Welten oder Hintergrundgeschichten und lass dich von der KI inspirieren.

Audio-Zusammenfassungen: Verwandle deine Quellen in unterhaltsame Audio-Zusammenfassungen. Die KI kann sogar ein Gespräch zwischen zwei Hosts erstellen, das auf deinen Informationen basiert. Du kannst das Format und den Fokus des Gesprächs individuell anpassen.

Chats speichern: Speichere interessante Chatverläufe mit NotebookLM, indem du auf „Save to note“ klickst. Oder bitte die KI am Ende des Chats, die wichtigsten Punkte in einer einzigen Notiz zusammenzufassen. So kannst du jederzeit problemlos an deinem Projekt weiterarbeiten.

