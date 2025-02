Pixel-Smartphones: Notfall-SOS entblößte Nutzer – verschickte unbemerkt Nackfoto an alle Notfallkontakte

Mit dem Framework Notfall-SOS hat Google vor einiger Zeit eine Reihe von wichtigen Funktionen auf den Pixel-Smartphones und auch der Pixel Watch eingeführt, die im Ernstfall Leben retten können. Doch eine automatische Auslösung lässt auch immer Raum für False-positives, das musste ein US-Amerikaner kürzlich durch eine sehr peinliche Situation selbst erfahren. Denn sein Smartphone hat ihn mit einem an viele Freunde und Familie verschickten Nacktfoto bloßgestellt.



Google hat das Framework Notfall-SOS eingeführt, um den Nutzern in brenzligen Lebenslagen zu helfen, schwere Unfälle zu erkennen und durch die Automatisierung des Notrufs auch das Potenzial zu schaffen, Leben zu retten. Begonnen hat das auf dem Smartphone mit der Notruffunktion über den Power-Button und wurde später um weitere Funktionen erweitert. Dazu gehören die Autounfallerkennung am Smartphone oder der Smartwatch, die Sturzerkennung auf der Pixel Watch oder auch die neue Pulsverlust-Erkennung auf der Pixel Watch.

Die automatischen Funktionen sind sehr wichtig, um den Menschen tatsächlich zu helfen, wenn sie es entweder selbst nicht mehr können oder selbst gar nicht so schnell reagieren können. Doch wie Google (und auch Apple und andere Hersteller) schon oft feststellen mussten, ist nicht nur die Erkennung sehr wichtig, sondern vor allem auch die Nichterkennung. Löst eine solche Funktion einmal falsch aus, ist das für den Nutzer und auch die Notfallkontakte oder Rettungsstellen ärgerlich. Ein zweites Mal sehr unschön und beim dritten Mal werden die ersten wohl abschalten.

Vor wenigen Tagen hat ein US-Amerikaner Bekanntschaft mit einer solchen Falscherkennung machen müssen und dabei einen peinlichen Moment erlebt, den sowohl er selbst als auch die Notfallkontakte so schnell wohl nicht vergessen werden. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass die Falscherkennung nicht auf Basis von Algorithmen geschah, sondern einfach dadurch, dass der Nutzer versehentlich manuell den Alarm ausgelöst hat. Etwas abenteuerlich, aber dennoch durchaus nachvollziehbar.









Nutzer löst Notfall-SOS versehentlich aus…

Laut der Schilderung des Nutzers geschah der Vorfall um sechs Uhr am Morgen: Wie üblich läutete der Wecker des Pixel-Smartphones, den der Nutzer wohl nicht per Wischgeste ausschalten wollte, sondern per Power-Button. Und weil man unmittelbar nach dem Weckton eben noch etwas desillusioniert ist, wollte er es dem Smartphone wohl etwas heimzahlen und hat den Power-Button gleich mehrfach betätigt. Machen vielleicht nicht viele, aber dennoch nachvollziehbar. Erst einige Sekunden später bemerkte er, unter anderem durch das laute Sirenengeräusch, dass er damit versehentlich Notfall-SOS ausgelöst hat. Also nahm er das Smartphone in die Hand und stoppte die Aktion.

… und das Pixel-Smartphone entblößt ihn

Den Anruf beim Notruf konnte er wohl gerade noch verhindern, doch die Nachricht an die Notfallkontakte wurde bereits vorbereitet und ging kurz danach hinaus. Doch die Kontakte werden nicht nur per Text und mit einer Standortmeldung informiert, sondern auch mit einem Foto oder Video, das das Smartphone selbstständig aufnimmt und verschickt. Dieses Foto wurde in dem Moment gemacht, als der Nutzer das Smartphone gerade in der Hand hielt. Er lag allerdings noch im Bett und war nicht bekleidet. Und so entstand das unbeabsichtigte Nacktfoto, das an alle 12 Notfallkontakte geschickt wurde.

Der Nutzer wusste weder von dem Foto noch von dem Versand und wurde erst wenige Minuten später per Nachricht und Anrufen von belustigten Empfängern informiert. Das +18 Foto hatten sie sicherlich nicht erwartet. Der Nutzer selbst und wohl auch die Kontakte konnten darüber lachen, aber das hätte aufgrund des Motivs vielleicht auch anders ausgehen können. Wer sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild davon machen will, kann sich das stark zensierte und absolut jugendfreie Foto Hier ansehen.

Kuriose Geschichte, die sich in der Form vielleicht nicht wiederholt, aber bei Google vielleicht doch dazu anregt, wenigstens kurz vor der Aufnahme des Fotos hinzuweisen.

» Beitrag des Nutzers bei Reddit

[Futurezone]

