Google Drive: Starke neue Funktionen für Videos sind da – schneller Upload, Untertitel, Transkripte und mehr

Im Cloudspeicher Google Drive lassen sich beliebige Dateitypen ablegen und organisieren, wobei bei manchen Nutzern sicherlich auch Videos eine wichtige Rolle spielen. Das Abspielen von Videos innerhalb von Google Drive ist zwar eher eine Nebenfunktion, hat in den letzten Wochen aber eine Reihe von starken Updates erhalten, die das gesamte Erlebnis verbessern. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht.



Viele Nutzer dürften auch bei Google Drive die Möglichkeit nutzen, Videos hochzuladen und dauerhaft im Cloudspeicher abzulegen, sei es zur Sicherung, zum Teilen mit anderen Nutzern oder einfach durch die ständige Spiegelung eines lokalen Speichers. Und wenn die Videos schon einmal dort sind, möchte man sich diese vielleicht auch ansehen. Um das zu erleichtern, hat man in den letzten Wochen und Monaten eine Reihe von Neuerungen ausgerollt.

Neuer Videoplayer

Die Grundlage für die Neuerungen der letzten Wochen wurde schon im vergangenen Jahr geschaffen, nämlich der Wechsel auf einen ganz neuen Google Drive-Player. Über viele Jahre wurde der YouTube-Player verwendet, wenn auch in einer anderen Form. Die Anbindung hinter den Kulissen wurde nie öffentlich erklärt, doch sie war stets vorhanden und hielt dem Drive-Team in diesem Bereich den Rücken frei. Mit dem neuen Player hat sich das geändert und auf diesem hat nun aufgebaut.

Schnelles Abspielen neuer Videos

Wer häufiger Videos bei Google Drive hochgeladen hat, wird das über lange Zeit bestehende Problem kennen: Die Videos konnten nicht sofort abgespielt werden. Aber auch nicht nach ein paar Sekunden oder paar Minuten. Manchmal dauerte es eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder gar noch länger, bis ein Video von den Algorithmen verarbeitet wurde und abgespielt werden konnte. Bei Drive eher ein Luxus-Problem, aber dennoch unschön. Das hat sich nun geändert.

Mit dem neuen Player ist es nun möglich, dass Videos direkt nach dem Upload abgespielt werden können. Die Verarbeitung im Hintergrund findet weiterhin statt, doch so lange diese nicht abgeschlossen ist, wird das Standardvideo ohne weitere Features als Platzhalter nutzbar sein.

Video-Untertitel erstellen

Google Drive ermöglicht es den Nutzern jetzt, zu allen Videos Untertitel hinzuzufügen. Diese lassen sich auf den unterschiedlichsten Wegen einfügen, wobei sowohl eingebettete Untertitel erkannt werden, als auch eigene hinzugefügt werden können. Weil Letztes wohl eher die Ausnahme ist, bietet man mit der Spracherkennung auch eine Automatik, die ganz von selbst Untertitel erstellen und an die passenden Stellen im Video einfügen kann.

Transkription nutzen und durchsuchen

Die auf Basis der Untertitel angebotene Video-Transkribierung hat erst in den letzten Tagen für Desktopnutzer ein Update erhalten. Dieses bringt eine neue Transkriptions-Seitenleiste, in der sich die gesamten Untertitel abrufen lassen, diese durchsuchen lassen und mit einem Tap auf den Text auch an die passende Stelle im Video gesprungen werden kann.

