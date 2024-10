Google Drive: Neuer Videoplayer zeigt sich für erste Nutzer – wechselt optisch von YouTube zu Google Vids

Der Cloudspeicher Google Drive bietet für viele darin abgelegte Dateien eine Schnellansicht, mit der die einzelnen Medien ohne Download angesehen werden können. Das gilt auch für Videos, für die es seit vielen Jahren einen stark an YouTube erinnernden Videoplayer gibt. Jetzt zeigt sich ein großes Redesign, das vom Vorbild Abstand nimmt und stattdessen eine modernere Oberfläche verwendet.



Wer in Google Drive eine Videodatei öffnet, kann diese in vielen Fällen direkt in der Browseroberfläche abspielen, wobei der auf obigem Screenshot sichtbare Player zum Einsatz kommt. Dabei handelt es sich rein optisch um einen YouTube-Player mit eingeschränktem Funktionsumfang. Diesen Player sind die allermeisten Nutzer gewohnt und somit ist es eine gute Sache, wenn dieser auch bei Google Drive zum Einsatz kommt. Doch nach vielen Jahren scheint man diesen austauschen zu wollen.

Bei ersten Nutzern zeigt sich jetzt obiger Player in einem ganz neuen Gewand. Die Grundzutaten bleiben natürlich gleich, so wie das Vollbild und die Fortschrittsleiste. Doch bei dieser zeigt sich schon, dass sie nicht mehr im YouTube-Rot, sondern in Weiß gehalten ist und einen Fortschrittsbalken besitzt. Die Bedienelemente am unteren Rand sind verändert, werden in einzelnen Bereichen dargestellt und bieten zusätzliche Funktionen, die im anderen Player nicht auf den ersten Klick verfügbar waren.

Neue Funktionen gibt es im Player nicht und diese sind für einen Player, der nur als Vorschau verwendet wird, auch kaum zu erwarten. Optisch orientiert sich der Player stark an Google Vids, was sicherlich kein Zufall ist. Das neue Design zeigt sich in diesen Tagen für erste Nutzer, kann aber noch längere Zeit bis zum breiten Rollout benötigen.

» Google Drive & Google One: So könnt ihr Speicherplatz freigeben – Speicherfresser schnell finden und löschen

[AndroidPolice]

Letzte Aktualisierung am 23.10.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!