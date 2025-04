Google Maps Navigation: Routenplanung bringt neue Details zur Ankunftszeit und Redesign (Screenshots)

Es gibt wieder ein interessantes Update für die Google Maps Routenplanung und Navigation, die für viele Nutzer sicherlich zu den wichtigsten Funktionen der Kartenplattform zählen. Eine Aktualisierung der Oberfläche soll jetzt dafür sorgen, dass ihr die Ankunftszeit sowie die zusätzlichen Informationen für die Wegstrecke noch schneller sowie detaillierter als bisher ablesen könnt. Dafür setzt man auf ein neues Design.



Viele Nutzer dürften die Google Maps Routenplanung nicht nur als Zwischenschritt zur Verwendung der Navigation nutzen, sondern auch für das, was die namensgebende Möglichkeit ist – nämlich für die Planung. Die Routenplanung spuckt oftmals mehrere mögliche Wegstrecken aus und die Detailinformationen können dabei helfen, sich für die nach eigener Ansicht optimale Route zu entscheiden. Dabei geht es primär um die Ankunftszeit und die Dauer, aber im Laufe der Zeit kamen auch viele weitere Informationen dazu. Jetzt wird ein Update für diese Darstellung ausgerollt.

Wie ihr auf obigem vergleichenden Screenshot sehen könnt, geht es vor allem darum, sich vom Whitespace – also der ungenutzten Fläche – zu verabschieden. Dazu werden die verfügbaren Informationen über die gesamte Fläche gestreckt und müssen sich nicht mehr nur auf der linken Hälfte des Displays beschränken. Nach wie vor ist die reine Dauer zum Zurücklegen der Strecke die primäre Information und wird dementsprechend sowohl farblich als auch durch Fettschrift hervorgehoben.

Ergänzt wird dies durch die ebenfalls in fetter Schrift gehaltenen Angaben zur Ankunftszeit und der Streckenlänge. Alle weiteren Informationen sind nun zweizeilig formatiert und in hellgrauer Schrift gehalten, sodass diese nicht sofort ins Auge stechen und den Fokus auf dem wichtigen Detail lassen. Wer mehr sehen möchte, findet in diesen Zusatzinfos die schnelle Einschätzung, den geschätzten Benzinverbrauch oder weitere Infos zur erwarteten Fahrt.

Statt die Informationen also wie bisher untereinander zu schreiben, sind sie jetzt gewissermaßen nebeneinander angeordnet. Auch wenn es keine echte Tabelle mit Spalten gibt, findet sich links die primäre Info, rechts daneben die Zusatzinfos und noch einmal rechts daneben die weiteren Details. An den Buttons selbst hat sich nichts geändert, denn sowohl die Farben als auch die Auswahl der Buttons sind seit längerer Zeit in der gezeigten Form vorhanden. Die neue Darstellung zeigt sich in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern und dürfte sich daher wohl im Rollout befinden.

