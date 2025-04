Pixel Update: Akkuleistung sinkt, viele neue Kamera-Infos, neue Pixel 10-Leaks, Pixel Tablet 2 und mehr

Die erste Pixel-Woche im April geht zu Ende und hat uns zuletzt eine ganze Reihe von Schlagzeilen rund um die Pixel-Smartphones gebracht. Denn Google hat ein globales Akku-Downgrade angekündigt, Leaker verraten viele neue Pixel 10-Infos, wir spekulieren über neue Hardware und mehr. Wie gewohnt schauen auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Was ändert sich bei Android und Pixel?

Google wird in Kürze größere Änderungen rund um Android vermelden. Diese umfassen unter anderem, dass das Betriebssystem den Open Source-Gedanken zwar noch festhält, aber die Umsetzung weitgehend über Bord wirft. Das könnte auch große Auswirkungen auf die Pixel-Smartphones haben. Was hat Google derzeit noch zu verbergen?

» Google könnte Android deutlich stärker an Pixel anpassen

Kommt das Pixel Tablet 2?

Wir spekulieren darüber, ob und wann Google ein Pixel Tablet 2 auf den Markt bringen wird. Es gibt Hinweise darauf, dass das vielleicht noch sehr viel länger dauert als die Wartezeit auf die erste Generation.

Kommt die Pixel Watch 4a?

Wird Google eine Pixel Watch 4a bringen? Ein Budget-Gerät innerhalb dieser Linie ist eigentlich überfällig und wir hätten auch schon bei der dritten Generation damit gerechnet. Wie stehen die Chancen?

» Bringt Google schon bald eine Budget-Smartwatch?

Google Pixel Buds reinigen

Wir fassen euch die von Google veröffentlichten Reinigungstipps für die Pixel Buds zusammen. Denn auch die smarten Kopfhörer wollen gereinigt werden, wobei ein wichtiges Detail sicherlich immer wieder vergessen wird.

» So könnt ihr eure Pixel Buds reinigen

Neues Kamera-Setup für Pixel 10

Rund um die Pixel 10-Smartphones tut sich einiges bei den Kameras. Denn es gibt erste Infos zur Ausstattung, über den neuen Imaging-Chip im Tensor-SoC, wir zeigen euch die Kameratricks und fassen alle Details im folgenden Artikel zusammen.

» Die Pixel 10-Smartphones erhalten ein neues Kamera-Setup

Google kündigt Pixel 9a-Verkaufsstart an

Der Pixel 9a-Verkaufsstart musste spontan verschoben werden, aber das wird schon bald nicht mehr gelten. Jetzt hat Google verraten, wann wir mit dem Verkaufsstart des Pixel 9a in Deutschland rechnen können.

Das ist das Pixel 10 Pro Fold

Wir zeigen euch das Pixel 10 Pro Fold, das mit etwas zeitlichem Abstand zu den anderen Modellen in dieser Woche erstmals geleakt wurde. Es gibt eine Reihe von Renderbildern zum neuen Smartphone, das sich gar nicht so sehr von seinem Vorgänger abhebt.

» Das ist das Pixel 10 Pro Fold

Akkuleistung aller Pixel-Smartphones wird gesenkt

Das wird vielen Nutzern nicht gefallen: Google drosselt die Akkuleistung aller Pixel-Smartphones. Statt irgendwann den Akku zu verlieren, wird die Leistung jetzt direkt von den Algorithmen gesenkt. Das mag langfristig hilfreich sein, ist aber erst einmal ein sehr unwillkommenes Downgrade.

» Google senkt Akkuleistung aller Pixel-Smartphones

Pixel Screenshots erhält Homescreen-Widget

Pixel Screenshots wird ein Homescreen-Widget erhalten, mit dem die Nutzer viel schneller als bisher auf die neuen Screenshots zugreifen können. Auf einem ersten Screenshot (haha) ist das Widget von Pixel Screenshots bereits zu sehen.

» KI-App Pixel Screenshots erhält ein eigenes Homescreen-Widget

Das sind die Pixel 10-Kameras

Ein neuer Leak verrät uns alle Informationen rund um die Pixel 10 Kameras. Es gibt einige Überraschungen, es darf sich gefreut werden, aber einige Nutzer bzw. potenzielle zukünftige Käufer sind sicherlich auch enttäuscht. Hier findet ihr alle Informationen zur Ausstattung des Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold.

Pixel 10 Kamera wird auf Pixel 9a-Niveau zurückgestuft

Die Kamera-Ausstattung bei den Pixel 10-Smartphones ist etwas durchwachsen. Denn zwar stockt Google bei der Anzahl auf und verbaut im Pixle 10 erstmals eine Zoom-Kamera, doch dafür muss die Ultrawide-Kamera deutlich abspecken. Diese verliert enorm an Megapixel-Qualität, was man bei Google wohl mit Software-Tricks ausbessern wollen wird.

» Pixel 10 fährt Kamera-Ausstattung wegen Pixel 9a zurück

