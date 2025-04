Pixel Screenshots: Neues Homescreen-Widget ist auf dem Weg – soll Vorschau und Aktionen bringen

Mit der bisher noch sehr exklusiven Android-App Pixel Screenshots hat Google ein Tool geschaffen, das als erste Anlaufstelle für Screenshots ausgebaut werden soll. Das gilt vom Abruf über die Verwaltung bis zur weiteren Verwendung und soll unter anderem der Gemini-KI als Datenlieferant dienen. Jetzt steht ein neues Widget vor der Tür, mit dem der Zugriff beschleunigt werden soll.



Die Android-App Pixel Screenshots steht bisher nur für wenige Nutzer zur Verfügung, doch das dürfte sich eines Tages ändern und bis es soweit ist, soll diese ausgebaut werden. Erst vor wenigen Tagen hatten wir über die neue Ordnungsfunktion berichtet und jetzt steht das nächste Update vor der Tür, mit dem der Zugriff auf die App bzw. den jeweils letzten aufgenommen Screenshot beschleunigt werden soll.

Die App wird ein Homescreen-Widget erhalten, das sich bei ersten Nutzern bereits auswählen lässt, aber bisher weder eine Funktion noch eine Anpassungsmöglichkeit bietet. Das Widget in der Größe 2×2 zeigt den zuletzt aufgenommenen Screenshot an und soll laut der offiziellen Beschreibung die damit verbundenen Aktionen anbieten. Es dürfte wohl darum gehen, die Pixel Screenshots-App an dieser Stelle zu öffnen und direkt die Organisation und Verwendung des Bildschirmfotos zu bieten.

Widgets können für einzelne Nutzer immer sehr sinnvoll sein und dürften sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen. Dennoch kann man die Sinnhaftigkeit eines Widgets für den letzten Screenshot sicherlich hinterfragen. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass ein aufgenommener Screenshot sofort oder sehr zeitnah verwendet wird. Er sollte also je nach Smartphone noch in den Benachrichtigungen oder in einem schwebenden Overlay zu finden sein. Der Gang auf den Homescreen und dann zurück in die Pixel Screenshots-App ist sicherlich nicht die schnellste Variante.

Vielleicht soll man aber auch an zuletzt aufgenommene Screenshots direkt auf dem Homescreen erinnert werden und so vielleicht einmal mehr in die App schauen. Der genaue Sinn und Zweck dürfte sich erst in den kommenden Wochen zeigen, wenn es möglicherweise ein größeres Update für die Screenshots-App gibt.

» Pixel Screenshots: Feature Drop sorgt für Ordnung – neue Bildschirmfotos in Sammlungen integrieren

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!