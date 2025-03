Pixel Watch 4a: Bringt Google demnächst eine Budget-Smartwatch? Das spricht für ein günstiges Modell

Google hat vor etwas mehr als einer Woche das neue Budget-Smartphone Pixel 9a vorgestellt, das die seit Jahren erfolgreiche Budget-Serie fortsetzt und gleichzeitig die neunte Smartphone-Generation abrundet. In einer anderen Serie würden sich viele Nutzer sicherlich ebenfalls ein solches Budget-Gerät wünschen, das den dringend benötigten Schub liefern könnte. Leider hat es die Pixel Watch 3a bisher nicht gegeben, doch es gibt gute Gründe dafür, warum Google diese Lücke im Portfolio bald mit einer Pixel Watch 4a schließen könnte.



Die Pixel Watch ist derzeit in der dritten Generation am Markt und dürfte schon in wenigen Monaten mit den Pixel Watch 4-Smartwatches in die nächste Generation starten, wobei die Linie spätestens seit dem vergangenen Jahr als etabliert gilt. Während die erste Pixel Watch noch sehr holprig am Markt eingeführt wurde, ging es mit der zweiten schon Bergauf und ab der dritten haben sich sogar Kritiker getraut, immer mehr positive Aspekte der Smartwatch zu benennen. Damit wäre die Linie nun bereit, weiter ausgebaut zu werden.

Mit der Pixel Watch 3 hatte Google erstmals zwei unterschiedliche Pixel Watch auf den Markt gebracht, die sich nicht nur in den üblichen Kategorien der Datenanbindung (WLAN oder LTE) unterscheiden, sondern auch in der Displaygröße. Man hat die Standardgröße, die vielen Nutzern zu klein gewesen ist, um ein größeres Modell ergänzt. Es liegt daher nahe, die Reihe demnächst auch in die andere Richtung zu ergänzen, wobei das aber nicht unbedingt auf die Displaygröße abzielt, sondern auf die Höchstleistung sowie der Zahl auf dem Preisschild.

Spätestens jetzt ist zu sehen, dass am unteren Ende eine Lücke entstanden ist, die von Google bisher nicht gefüllt owrden ist. Die Lücke im Portfolio befindet sich am unteren Ende des Preis-Segments, denn die Pixel Watch 3 gilt trotz aller Spielereien und der doch recht hohen Qualität als nicht gerade günstig. Mit einer Pixel Watch 3a (oder mittlerweile eher Pixel Watch 4a) könnte man dem entgegensteuern: Eine etwas günstigere Smartwatch, die der Leistung der großen Brüder in kaum etwas nachsteht. Mit anderen Pixel-Produkten hatte man diesen Weg schon mehrfach vorgezeigt.









Dritte Generation bringt bei Google den a-Ableger

Bei Google steht die dritte Generation für eine Budget-Erweiterung. Das erste Pixel-Smartphone im Budget-Bereich war das Pixel 3a – ein Ableger der Pixel 3-Smartphones. Das günstige Smartphone war aus dem Stand ein großer Erfolg und hat die zuvor sehr schleppend verkaufte Smartphone-Serie gerettet. Auch die Pixel Buds A sind interessanterweise die dritte Generation der Kopfhörer und folgten dem gleichen Weg. Und wenn Google die Pixel Watch-Serie schon erweitert, warum dann nicht auch um ein a-Modell? Daher könnte man darauf tippen, dass auch die Pixel Watch 3 einen Budget-Ableger bekommt.

Für eine günstigere Pixel-Smartwatch sprechen vor allem zwei Argumente, die im Google-Portfolio zu finden sind: Die Pixel Watch-Serie braucht nach wie vor Anschub und ist weit davon entfernt, einen echten Einfluss sowie spürbare Marktanteile zu haben. Eine Pixel Watch a, die 30 bis 40 Prozent weniger kostet, könnte das ändern. Vor allem als Ergänzung zum Pixel 9a und den Pixel Buds A. Google positioniert sich mit den Standard-Pixel eher im höherpreisigen Segment, daher wäre eine andere Kombination kaum sinnvoll. Denn wer kauft sich ein Pixel 9a und dazu eine Smartwatch, die fast mehr kostet als das Smartphone selbst? Ein A-Paket aus Pixel 9a, Pixel Watch 3a und Pixel Buds A wäre sicherlich sehr attraktiv gewesen

Bisher gibt es keine Informationen zu einer möglichen Pixel Watch 3a und ehrlicherweise muss man sagen, dass sich das Zeitfenster für eine solche auch langsam schließt, denn immerhin erwarten wir im August schon die Pixel Watch 4. Die Argumente lassen sich aber natürlich genauso auf eine Pixel Watch 4a übertragen. Vielleicht wird es nichts mehr in diesem Jahr, aber perspektivisch wird Google eine Budget-Smartwatch sicherlich ins Auge fassen.

