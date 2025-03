Pixel 9a Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder des neuen Google-Smartphones zum Download

Google hat am Mittwoch das Pixel 9a vorgestellt, das zwar aufgrund aktueller Probleme noch nicht vorbestellt werden kann, obwohl es sich schon in der nächsten Woche in den Händen der glücklichen neuen Besitzer befinden sollte. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, kann jetzt auch ein visuelles Upgrade vornehmen: Wir bieten euch alle Pixel 9a Wallpaper sowohl zur Ansicht als auch im Paket zum bequemen Download an.



Googles Designer spendieren jeder neuen Pixel-Generation auch einen Schwung neuer Hintergrundbilder, die stellvertretend für die gesamte Serie stehen und oftmals einen Wiederkennungseffekt für die einzelnen Geräte auslösen. Das gilt natürlich auch für das Pixel 9a, das in dieser Woche vorgestellt wurde und von den Designern erneut eine Handvoll zusätzlicher Grafiken erhalten hat. Diese Bilder fanden sich schon auf den ersten geleakten Renderbildern und haben es nun tatsächlich auf die finalen Geräte geschafft.

Für die brandneue Budget-Generation waren die Designer wieder sehr fleißig und haben gleich acht neue Hintergrundbilder erstellt, die sich an die gewohnten Pixel-Muster rund um das Thema Natur anlehnen. Die Designer setzen erneut auf natürliche Formen und Farben, sodass die Bilder elegant und unauffällig zugleich aussehen. Außerdem gibt es die gewohnte Anpassung an den dominierenden Farbton des jeweiligen Smartphones, sodass uns die Bilder auch schon sehr früh die von Google geplanten Farbvarianten des Smartphones verraten hatten. Zusätzlich gibt es eine helle und eine dunkle Variante, sodass wir bei insgesamt acht Wallpapern stehen.

Erstmalig wurden die Wallpaper schon im Oktober letzten Jahres geleakt und jetzt, nachdem das Smartphone offiziell vorgestellt wurde, wollen wir sie euch noch einmal aus aktuellem Anlass zum Download anbieten. Ihr bekommt alle Hintergrundbilder für die geplanten Farbgebungen Iris, Obsidian, Porcelain und Raspberry unter dem unten eingebundenen Link zum Download. Oben seht ihr eine schnelle Vorschau, damit ihr wisst, was euch erwartet.

Wir bieten euch die Hintergrundbilder wie gewohnt zur Ansicht (Google Fotos) und zum bequemen Download als ZIP-Archiv (Google Drive) an. Klickt einfach auf die folgenden Links und ladet euch die Bilder auf euer Smartphone herunter. Weil die Motive auch auf den neuesten Leaks zu sehen waren, gibt es keinen Zweifel daran, dass es sich um die echten Bilder handelt.

Pixel 9a Wallper: Galerie | Download

[Android Authority]