Google Play Games: Das Stadia-Konzept lebt – Googles neuer Anlauf zur allumfassenden Spieleplattform

Kürzlich hat das Team von Google Play Games ein sehr großes Update angekündigt, das die Reichweite der Spieleplattform enorm vergrößern dürfte und diese für die Zukunft breit aufstellt. Tritt man einen Schritt zurück und schaut sich das zukünftige Gesamtprojekt an, kommt man nicht umhin, mindestens einen Strategen eines ehemaligen Produkts im Team zu verorten: Google Play Games wird zu Stadia 2.0.



Selten gab es bei Google einen solch vielbeachteten, medial gehypten und vom Unternehmen groß aufgezogenen Produkt-Launch wie der von Google Stadia im Jahr 2019. Was daraus geworden ist, wissen wir alle , denn Google hat mangels Erfolg schnell das Interesse verloren und nach weniger als drei Jahren die Spieleplattform vollständig eingestellt. Gleichzeitig hat man allen Nutzern jegliche Kaufpreise erstattet. Die Spieleplattform Stadia war für Google ein Milliardengrab. Dennoch scheint man das Ziel nicht aus den Augen verloren zu haben.

Android-Spiele für Windows, Windows-Spiele für Android

Vor wenigen Tagen wurde ein großes Update für Google Play Games angekündigt, das sich vor allem um ein Thema drehte: Die Vereinheitlichung des Angebotes auf allen Plattformen. Man will perspektivisch ALLE Android-Spiele auf den Windows-Desktop bringen, sowohl mit als auch ohne Unterstützung der jeweiligen Entwickler dieser Titel. Umgekehrt will man aber auch viele Desktopspiele, die für die Nutzung unter Windows mit Tastatur, Maus, Gamepad, Joystick oder sonstiger Eingabe ausgelegt und für den großen Bildschirm konzipiert sind, auf die Android-Smartphones bringen.

Google Play Games mit Titeln für alle Plattformen

Aber damit noch nicht genug: Denn Google will auch native Desktopspiele in Google Play Games aufnehmen und damit in direkte Konkurrenz zu den etablierten Stores von Steam über Epic bis GOG treten. Die Android-Dominanz hat man ohnehin, jetzt soll das für den Desktop ausgebaut werden. Damit wird der Google Play Store, so Googles Träume, zur ersten Anlaufstelle für Spiele. Tatsächlich gibt es so etwas bisher nicht, sodass man zumindest einen Markt zu schaffen versucht, der technisch bisher nicht möglich gewesen ist.









Google Play Games wird zum Stadia-Nachfolger

Es ist zwar eine völlig andere Herangehensweise, aber die Mission hat große Überschneidungen mit der damaligen Spieleplattform Stadia. Beide wollten auf allen wichtigen Betriebssystemen präsent sein, die Spiele plattformübergreifend anbieten, Stores für Android und Windows bieten und zur ersten Anlaufstelle für das Gaming werden. Sollte sich Google Play Games in irgendeiner Form am Desktop etablieren, wäre auch der Sprung zu Google TV gar nicht so weit.

Die jüngsten Schritte zeigen, dass Google sowohl den Desktop als auch die Spiele nicht aus dem Blick verloren hat. Möglicherweise war Stadia einfach nur eine ungeliebte Zwischenstation, denn eine Verknüpfung zwischen Stadia und Play Games hat es nie gegeben. Der erste Aufschwung von Play Games kam sogar zu der Zeit, als Stadia noch existierte und offiziell eine große Zukunft vor sich haben sollte. Die günstigere und somit für Google lohnendere Variante dürfte Play Games in jedem Fall sein.

Keine Chance?

Doch trotz Googles großer Pläne sehe ich für einen Erfolg eher schwarz. Schon Stadia ist daran gescheitert, dass die Menschen Google nicht mehr vertrauen. Warum viel Geld und Aufwand in eine Plattform investieren, die schon bald wieder eingestellt werden könnte? Die Motivation bei Nutzern und Entwicklern dürfte dafür wohl mehr als begrenzt sein. Aber auch Googles hohe Ziele, die man sich immer setzt, sind meiner persönlichen Einschätzung nach nicht zu erreichen. Denn man geht so etwas nicht ruhig an, sondern muss innerhalb von zwei bis drei Jahren Steam & Co schlagen – oder es wird der Stecker gezogen.

Dennoch ist eine interessante Entwicklung, die vielleicht andere Anbieter dazu ermuntert, die Betriebssysteme auf Spiele-Basis miteinander zu verbinden. Google wird es ziemlich sicher nicht sein, dass diesen Weg etabliert…

