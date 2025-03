Google Play Games: Große Neuerungen für alle Spiele und Plattformen – soll Android und Windows vereinen

Google hat große Pläne mit Google Play Games, die in der nächsten Zeit wohl richtig Fahrt aufnehmen sollen: In einem Schwung von Ankündigungen hat man jetzt nichts weniger als die Vereinheitlichung von Windows und Android als Betriebssysteme für Spiele bekanntgegeben. Desktopspiele sollen auf das Smartphone kommen und alle Android-Spiele auf den Windows Desktop. Gleichzeitig will man sich für weitere Desktopspiele öffnen.



Google drängt auf den Desktop und scheint diesen nicht nur mit Android als Betriebssystem erobern zu wollen, sondern auch über die sehr populäre Hintertür der Spielewelt. Schon vor längerer Zeit ist Google Play Games für Windows gestartet und hat mit einigen wenigen Titeln gezeigt, was in Zukunft möglich sein soll. Schon seit dem Start haben frühe Teilnehmer die Möglichkeit, mobile Spiele am Desktop zu zocken.

Alle Android-Spiele kommen zu Google Play Games für Windows

Jetzt hat man das Vorhaben verkündet, ALLE Android-Spiele zu Windows zu bringen – und das ohne Ausnahme. Dabei will man die Spiele automatisiert und auch mithilfe der Entwickler in zwei Kategorien einteilen: „Optimiert“ für Spiele, die für die Nutzung am Desktop, auf dem großen Display und mit den veränderten Eingabemöglichkeiten angepasst sind. „Playable“ für alle Spiele, die zwar nicht von den Entwicklern optimiert sind, aber rein technisch am Windows-Desktop gezockt werden können. Letzte Kategorie wird Grundvoraussetzung für Spiele.

Aufnahme von PC-Spielen im Google Play Store

Der Google Play Games Store für Windows soll aber nicht nur mobile Spieletitel enthalten, sondern sich in Kürze auch für Desktopspiele öffnen. Den Anfang machen Titel wie „Game of Thrones: Kingsroad“, „Sonic Rumble“ oder „ODIN: Valhalla“. Damit tritt man in direkte Konkurrenz zu populären Games Stores von Steam bis Epic und GOG, wenn auch zunächst in sehr bescheidener Form, aber die Grundlage dafür ist geschaffen.









Desktopspiele am Smartphone

Und wenn man schon alle Smartphone-Spiele zum Desktop bringt und gleichzeitig viele neue unabhängig Desktoptitel in den Google Play Store aufnimmt, dann will man diese Stärke auch auf der eigenen mobilen Plattform nutzen. Jetzt hat man angekündigt, viele Desktopspiele zu Android bringen zu wollen, die unter veränderten Bedingungen am Smartphone und Tablet gespielt werden sollen. Das dürfte wohl die größte Herausforderung sein, aber auch hier sind die Weichen bereits gestellt.

Google vereint Spieleplattformen

Fassen wir alle Ankündigungen zusammen, kann man sagen, dass Google eine Betriebssystem-übergreifende Plattform für Spiele schaffen will. Mobile Spiele und Desktop-Spiele, die sich allesamt am Smartphone, Tablet oder am Desktop zocken lassen. Das ist etwas, das bisher kein anderer Anbieter geschafft hat – vielleicht aus gutem Grund. Auch wenn es ein völlig anderer Ansatz ist, verfolgt Google damit das Stadia-Ziel. Auch die phänomenal gefloppte Spieleplattform wollte alle Betriebssysteme bedienen und es irrelevant machen, auf welchem Gerät gezockt wird.

Und jetzt warten wir einmal ab, wie sich das entwickelt. Denn Googles ständige Strategiewechsel dürften es nicht leicht machen, sowohl Spieler als auch – ganz wichtig – Spieleentwickler zu überzeugen.

» Gemini für Google TV: Neue KI-Funktionen für Smart TVs kommen – Gemini Live-Nutzung und Ambient-Widgets

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-14 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!