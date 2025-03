Pixel 9a: Das neue Google-Smartphone ist da! in Kürze ab 549 Euro vorbestellbar; alle Infos + Aktion (Galerie)

Endlich hat Google es offiziell gemacht: Vor wenigen Minuten wurde das Google Pixel 9a vorgestellt, das als Budget-Ableger der neunten Pixel-Generation sowie als Nachfolger des Pixel 8a auf den Markt kommen wird. Wie üblich habe sich alle im Vorfeld durchgesickerten Informationen als richtig erwiesen, sodass interessierte Nutzer schon bald die Vorbesteller-Aktionen des Pixel 9a nutzen und das Gerät ab April in den Händen halten können.



Google hat vor wenigen Minuten das Pixel 9a vorgestellt, das in diesem Jahr erstmals im Monat März erscheint und somit der letzte Baustein für die Verschiebung des gesamten Google-Smartphone-Portfolios gewesen ist. Wie gewohnt sind vorab bereits alle Informationen zum neuen Smartphone durchgesickert, sodass es auch bei der heutigen Ankündigung per Blogpost keine wirkliche Überraschung gegeben hat. Dennoch wollen wir euch natürlich die offiziell beworbenen Highlights kurz und knapp in diesem Blogbeitrag vorstellen.

Das Pixel 9a wird ab Anfang April offiziell in Deutschland den Verkauf gehen, kann aber schon jetzt vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 549 Euro für die 128 GB-Speichervariante sowie 649 Euro für die 256 GB-Speichervariante. Erhältlich ist das günstigere Smartphone in den Farben Obsidian, Porcelain, Iris sowie Pfingstrose und das größere Speichermodell in den Farben Obsidian und Iris. Alle weiteren Spezifikationen findet ihr weiter unten in diesem Beitrag.

Pixel 9a schon bald vorbestellen!

Wer schon vorab eine Kaufentscheidung getroffen hat oder sich jetzt durch die Ankündigung überzeugen ließ, kann das Smartphone vermutlich in Kürze vorbestellen. Statt die Vorbestellungen sofort zu öffnen, wie wir es erwartet hatten, wird das Smartphone erst „ab April“ verfügbar sein. Laut Leaks gibt es zur baldigen Vorbestellung einen Google TV Streamer gratis. Derzeit gibt es dazu allerdings keine offiziellen Informationen.

Googles Pixel 9a Highlights:

Starkes Smartphone in neuem Design

Das Pixel 9a bietet ein modernes, überarbeitetes Design mit einem schlanken, flachen Profil, abgerundeten Kanten und einem verbesserten 6,3-Zoll-Actua-Display. Es hat das hellste Display der Pixel A-Serie mit 2700 nits (und damit 35 % heller als das Pixel 8a)3 sowie eine adaptive Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für ein flüssigeres, dynamischeres Display-Erlebnis.

Es ist in zwei bunten Farbtönen erhältlich – Peony und Iris – und wie gewohnt auch in den klassischen Farben Porcelain und Obsidian.

Kamera-Highlights:

„Mich hinzufügen“, das mit der Pixel 9 Serie eingeführt wurde, ist erstmalig auch auf einem Pixel-Smartphone der A-Serie verfügbar. Diese Funktion kombiniert zwei Gruppenfotos zu einem, sodass jeder auf dem Foto zu sehen ist – sogar die oder der Fotograf*in.

Mit „Beste Aufnahme“ könnt ihr das perfekte Gruppenfoto aufnehmen, indem ihr Gesichtsausdrücke aus einer Reihe von Fotos nahtlos zu einem Bild zusammenfügt.

Magischer Editor mit der Funktion „Bester Bildausschnitt“ kann euer Foto, ob neu oder alt, automatisch neu ausrichten. Das Feature schlägt den besten Ausschnitt vor und kann euer Bild sogar vergrößern, um mehr von der Szene einzufangen. Mit dem Magischen Editor könnt ihr auch Fotos neu gestalten, z. B. Herbstblätter oder grünes Gras hinzufügen. Tippt einfach auf den Teil des Fotos, den ihr ändern möchtet – und gebt ein, was ihr hinzufügen möchtet.

Langlebiges Design:

Mit über 30 Stunden Akkulaufzeit und über 100 Stunden, wenn ihr den Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen aktiviert, spielt das Pixel 9a ganz oben bei der Akkulaufzeit der Pixel-Serie mit. Mit dem Pixel 9a erhaltet ihr zudem sieben Jahre lang Betriebssystem-, Sicherheitsupdates und Pixel Drops. Zudem ist es nach IP68 wasser- und staubgeschützt – und ist damit robust gegen verschüttete Flüssigkeiten, Stürze und Staub.

Gemini und Google-KI

Mit Gemini Live könnt ihr euch ganz natürlich unterhalten. Ihr könnt euren Gedanken freien Lauf lassen, Details ergänzen, Folgefragen stellen oder die Unterhaltung unterbrechen und später fortfahren. Gemini passt sich in Echtzeit an euren Gesprächsstil an – ideal, um neue Ideen zu entwickeln, zu brainstormen oder einen Vortrag zu üben.

Und bald kann das Pixel 9a mit Gemini Advanced im Google One AI Premium-Abo die neuen Gemini Live Video- und Bildschirmfreigabefunktionen nutzen. Gebt Gemini Live euer Kamera-Bild frei, um mit dem KI-Assistenten über die Welt um euch herum zu sprechen und zu interagieren. Ihr könnt auch euren Bildschirm mit Gemini Live teilen und eine Unterhaltung über das, was ihr seht, führen.

Außerdem erhaltet ihr KI-gestützte Funktionen wie Circle to Search, mit der ihr ganz einfach ein Objekt auf eurem Bildschirm einkreisen und danach suchen könnt, ohne zwischen Apps zu wechseln – und Pixel Studio, mit dem ihr eure Fantasie nutzen könnt, um lustige und interessante Bilder zu erstellen. Zudem sind die Pixel-Anrufhilfefunktionen wie „Anruf-Filter“ integriert.









Pixel 9a Spezifikationen

Pixel 9a-Spezifikationen

Produktname: Pixel 9a

Interne Bezeichnung: Tegu

Display: 6,3 Zoll @ 120 Hertz

SoC: Tensor G4

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB / 256 GB

Akku: 5.100 mAh

Aufladen: 23 Watt mit Kabel, 7,5 Watt kabellos

Kameras: 48 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Meagpixel

Abmessungen: 154,7 x 73,3 x 8,9mm | Kameraleiste 9,4mm

Gewicht: 185,9 Gramm

Farben: Obsidian, Porzellan, Iris und Pfingstrose (128 GB) / Obsidian, Iris (256 GB) ( Alle Infos zu den Farben )

( ) Betriebssystem: Android 15

Weiteres: IP68 Wasser/Staubdicht, DisplayPort 1.4a mit bis zu 4K, physische SIM

Verkaufsstart: April 2025

Preis: 549 Euro (128 GB) / 649 Euro (256 GB)

Ich denke, die obigen Spezifikationen ergeben ein wirklich attraktives Gesamtpaket. Gepaart mit dem Budget-Ableger der neunten Generation, dem Verzicht auf die Kameraleiste und einer dennoch starken Ausstattung hat Google hier ein Smartphone vorgestellt, das für viele Nutzer sehr interessant sein könnte. Dazu kommen die versprochenen sieben Jahre Android-Updates, die natürlich auch für dieses Smartphone gelten. Kauft ihr das Pixel 9a, habt ihr in puntco Sicherheit und Updates bis Mitte 2032 (!) eure Ruhe.









Pixel 9a in allen Farben









Vorbesteller-Aktion

Geleakte Infos, die noch nicht offiziell sind: Wer das Pixel 9a vorbestellt, erhält von Google auch in diesem Jahr wieder eine Belohnung in Form eines Goodies. Diesmal soll es einen Google TV Streamer gratis, sodass ihr nicht nur ein neues Smartphone, sondern auch den Chromecast-Nachfolger + Smart Home-Zentrale euer Eigen nennen könnt. Der Google TV Streamer hat einen UVP-Wert von 129 Euro und ist somit eine attraktive Aktion, die es so schnell sicherlich nicht wieder geben wird.

Warum Google das Smartphone, entgegen aller geleakten Informationen und Erwartungen, erst mit einigen Wochen Verspätung auf den Markt bringt und für die Vorbestellungen öffnet, lässt sich schwer sagen. Gut möglich, dass es da noch eine Last Minute-Änderung gegeben hat.

» Pixel 10-Smartphones: Google bringt neuen Kamerachip – kommen wieder neue Kamera-Bestleistungen? (Leak)

[Google-Blog]