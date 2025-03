ChromeOS: Gemini ersetzt Google Assistant jetzt auch auf Chromebooks – neue Integration wird ausgerollt

Google wird das KI-Modell Gemini und den gleichnamigen ChatBot auf alle Plattformen bringen, wobei bisher vor allem die Android-Ableger im Fokus stehen. Aber auch auf einer anderen wichtigen Geräteklasse soll Gemini den Google Assistant ersetzen: Mit dem Update auf die neueste Version von ChromeOS wird Gemini nativ auf Chromebooks nutzbar sein.



Spätestens seit der vergangenen Woche ist es kein Geheimnis mehr, dass der Google Assistant eingestellt wird, sodass man jetzt auch in puncto Ersatz durch das Nachfolgeprodukt Gas geben kann. Wir haben euch bereits Gemini für Google TV gezeigt, Gemini für WearOS und auch Gemini für Android Auto und nun kommt eine weitere Plattform dazu, die schon in diesen Tagen versorgt wird: Gemini wird tief in ChromeOS integriert und dort den Google Assistant vollständig ersetzen.

Nach dem Update auf das Betriebssystem ChromeOS 134 steht Gemini sowohl über die Suchen-Taste als auch direkt an der Oberfläche zur Nutzung bereit. Ein Weg zum Start von Gemini ist die Suchleiste im Launcher, die zwar nach wie vor die systemweite Suche sowie die Websuche enthält, aber auch einen neuen Shortcut zu Gemini erhält. Am rechten Rand der Suchleiste gibt es das Gemini-Icon, mit dem sich das Eingabefeld in ein Gemini-Eingabefeld verwandelt und der Launcher selbst in ein Gemini-Fenster.

Versucht ihr, den Google Assistant aufzurufen, wird automatisch Gemini gestartet. Das bedeutet, dass auch ein Druck auf die Google Assistant-Taste auf einigen Chromebooks direkt zu Gemini führen wird. Der grundlegende Funktionsumfang ist ähnlich, wobei Gemini natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten mitbringt. Ob alle vom Google Assistant gebotenen ChromeOS-Funktionen auch von Gemini unterstützt werden, geht aus der Ankündigung leider nicht hervor.

Es wird wohl nur noch eine Frage von Wochen sein, bis Gemini auch auf den Android-Ablegern die Nachfolge des Google Assistant antritt und diesen damit vollständig verdrängt.

