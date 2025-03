Google Assistant: Viele Funktionen werden in Kürze eingestellt – diese Dinge könnt ihr bald nicht mehr tun

Nicht ganz unerwartet, aber dennoch überraschend, hat Google am Freitag die Einstellung des Google Assistant bekanntgegeben, die im Laufe des Jahres schrittweise durchgeführt werden soll. Doch auch auf dem Weg zur finalen Einstellung wird der Assistent nicht mehr wie zuvor nutzbar sein, denn nun hat Google einen großen Schwung an Funktionen angekündigt, die schon sehr bald nicht mehr verfügbar sind.



Dass Google den Assistant einstellen wird, war spätestens nach dem Start von Gemini auf Android absehbar, denn von Beginn an konnte der KI-ChatBot auf das Aktivierungswörtchen „Hey Google“ hören und dementsprechend den Assistant ersetzen. Google-typisch hatte man die Pläne zur Einstellung zwar immer wieder abgestritten und es ist gut möglich, dass das Kern-Team diese auch tatsächlich erst selbst sehr viel später erhalten hat, aber mittlerweile ist es offiziell.

Am Freitag wurde die Einstellung des Google Assistant angekündigt, die im Laufe des Jahres auf allen Plattformen durchgeführt wird. Das gilt also nicht nur für Smartphones und Tablets, sondern auch für alle anderen Geräte von der Smartwatch über Smart TV und Smart Speaker bis hin zu Android Auto. Wir haben euch erst kürzlich Gemini in Android Auto gezeigt und auch auf den anderen Geräten wird der KI-ChatBot die Kontrolle übernehmen. Spannend wird vor allem das Smart Speaker-Update.

Google will sich erst im Laufe des Jahres zu Zeitplänen und weiteren Details äußern. Bis es soweit ist, kann der Google Assistant aber möglicherweise dennoch nicht mehr vollständig genutzt werden. Folgende Auflistung zeigt die Funktionen, die schon sehr bald eingestellt werden sollen. Nutzt ihr diese, soll der Google Assistant euch darauf hinweisen, dass es vielleicht schon das letzte Mal gewesen ist. Man muss sagen, dass schon jetzt kaum noch etwas vom ehrwürdigen Assistant übrig bleibt…









Musik- oder Radiowecker lassen sich auf Geräten mit integriertem Google Assistant nicht mehr stellen oder verwenden. Sie können benutzerdefinierte Abläufe mit einem ähnlichen Verhalten erstellen oder einen Standardalarm verwenden.

Das Kochbuch lässt sich nicht mehr aufrufen oder verwalten, Rezepte können nicht mehr von Gerät zu Gerät übertragen werden, Rezeptvideos können nicht mehr abgespielt werden und Rezepte lassen sich nicht mehr Schritt für Schritt anzeigen. Sie können Google Assistant nutzen, um im Web und auf YouTube nach Rezepten zu suchen.

Stoppuhren lassen sich nicht mehr auf Smart Displays und intelligenten Lautsprechern verwalten. Sie können weiterhin Timer und Wecker stellen.

Sie können per Sprachbefehl keine Geräte mehr anrufen und keine Nachrichten mehr an alle in Ihrer Google-Familiengruppe senden. Sie können jedoch weiterhin eine Nachricht an alle Geräte in Ihrem Zuhause senden.

E-Mails, Video- oder Sprachnachrichten lassen sich nicht mehr per Sprachbefehl senden. Sie können jedoch weiterhin Anrufe starten und SMS senden.

In Google Kalender lassen sich keine Termine mehr per Sprachbefehl ändern. Sie können jedoch weiterhin neue Termine planen.

In Google Maps können über den App Launcher im Google Assistant-Fahrmodus keine Nachrichten mehr gelesen oder gesendet und keine Anrufe mehr gestartet oder Medien gesteuert werden. Sie können die Sprachsteuerung in Google Maps aber weiterhin auf die gleiche Weise verwenden.

Zuvor geplante Familien-Benachrichtigungen lassen sich nicht mehr anhören oder ändern. Sie können jedoch einen benutzerdefinierten Ablauf mit einem ähnlichen Verhalten erstellen.

Die Meditation mit Calm lässt sich nicht mehr aufrufen. Sie können jedoch weiterhin bei Medienanbietern wie YouTube nach Meditationsoptionen fragen.

Die Sprachsteuerung für Aktivitäten ist auf Fitbit Sense- und Versa 3-Geräten nicht mehr verfügbar. Zum Starten, Stoppen, Pausieren und Fortsetzen von Aktivitäten müssen Sie jetzt die Tasten auf Ihrem Gerät verwenden. Auf Google Pixel Watches können Sie jedoch weiterhin Aktivitäten per Sprachbefehl steuern.

Schlafanalysen sind nur auf Smart Displays von Google verfügbar. Sie können jedoch weiterhin auf Smart Clocks von Drittanbietern per Sprachbefehl nach Details zu Ihrem Schlafverhalten fragen.

Bei Anrufen über Lautsprecher und Smart Displays wird nur dann eine Anrufer-ID angezeigt, wenn Sie Duo verwenden.

Die geschätzte Zeit für den Weg zur Arbeit lässt sich auf Smart Displays nicht mehr anzeigen. Sie können jedoch weiterhin per Sprachbefehl nach Pendelzeiten fragen und Routen berechnen lassen.

Persönliche Reisepläne lassen sich nicht mehr per Sprachbefehl abrufen. Sie können jedoch weiterhin nach dem Flugstatus fragen.

Sie können nicht mehr nach Informationen zu Ihren Kontakten fragen. Sie können jedoch weiterhin Ihre Kontakte anrufen.

Aufforderungen per Sprachbefehl zu bestimmten Aktionen sind nicht mehr möglich, z. B. eine Zahlung zu senden, eine Reservierung vorzunehmen oder einen Beitrag in den sozialen Medien zu posten. Sie können Assistant jedoch weiterhin bitten, Ihre installierten Apps zu öffnen.

