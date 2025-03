Gemini: Starke Personalisierung kommt – ChatBot soll auf Suchverlauf, Google Fotos und YouTube zugreifen

In den letzten Tagen hat der KI-ChatBot Gemini wieder einen großen Schwung an neuen Funktionen erhalten, die das Ziel verfolgen, die Nutzer noch besser als bisher mit hilfreichen Antworten zu unterstützen. Zu diesem Zweck hat man jetzt eine interessante Neuerung angekündigt, die eine starke persönliche Komponente hereinbringen soll: Gemini soll den Suchverlauf der Google Websuche nutzen können, wenn es notwendig erscheint.



Um wirklich sinnvolle und hilfreiche Antworten zu liefern, kann es oftmals nötig sein, eine Personalisierung in die Antworten einfließen zu lassen. Daher gibt es schon seit vielen Jahren eine Personalisierung in der Google Websuche und in Kürze soll auch der KI-ChatBot Gemini auf diese Datenbasis zugreifen können. In der experimentellen Flash Thinking-Version soll Gemini auf den Suchverlauf zugreifen und aus diesem Interessen und Tendenzen des Nutzers ablesen können, wenn diese relevant und vielleicht auch notwendig sind.

Diese Verknüpfung hinter den Kulissen findet in Form der Gemini-Apps schon seit langer Zeit statt, doch der Google-Suchverlauf war bisher davon ausgenommen. Für Nutzer im EU-Raum wird das auch vorerst so bleiben, denn die neue Funktion dürfte wohl noch einige Anpassungen benötigen, bis sie auch von europäischen Nutzern verwendet werden kann. Dennoch wird es mit Sicherheit auch hierzulande eines Tages starten, daher können wir die Ankündigungen hier im Blog verfolgen.

Der Zugriff soll automatisch erfolgen, ohne dass der Nutzer darüber vorab informiert wird. Innerhalb der Antworten soll das zwar erwähnt werden, aber damit lässt es sich auch erst im Nachhinein zur aktuellen Konversation abschalten. Es ist einfach eine Form der Personalisierung, wie sie in vielen Google-Diensten üblich ist. Um das weiter zu verfeinern, plant man über die Websuche hinausgehend auch die Anbindung von Google Fotos und YouTube, die das Interessenprofil der Nutzer weiter schärfen sollen.

Es ist nicht wirklich überraschend, dass Google das über viele Jahre gepflegte Nutzerprofil auch für Gemini nutzen will. Denn es ist gerade die Verknüpfung mit vielen weiteren Apps und Nutzer-Interaktionen, die Google einen theoretischen Vorteil in der KI-Entwicklung verschaffen. Bisher nutzt man das allerdings kaum, was sich demnächst ändern dürfte.

