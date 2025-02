Google Websuche: So könnt ihr die Personalisierung jetzt dauerhaft, temporär oder einmalig abschalten

Die Google Websuche setzt seit sehr vielen Jahren auf eine umfassende Personalisierung, die allen voran die Suchergebnisse umfasst, die somit bei jedem Nutzer anders aussehen kann. Zuletzt hat Google eine Reihe von Möglichkeiten eingeführt, diese Personalisierung bei Bedarf sowohl dauerhaft als auch temporär oder nur einmalig abzuschalten. Wir stellen euch die unterschiedlichen Wege und die jeweiligen Auswirkungen vor.



In der Google Websuche wird jeder Klick genauestens analysiert und somit im Laufe der Zeit ein Profil des Nutzers erstellt, das sowohl seine Interessen als auch thematischen Vorlieben für Webseiten beinhaltet. Dieses Profil wird unter anderem dafür verwendet, um bestimmte Suchergebnisse weiter nach oben zu bringen und andere vielleicht weit nach hinten zu verbannen. Doch weil daraus eine eigene Filterblase entstehen kann, lohnt sich auch ein Blick auf die neutralen Ergebnisse, was bisher zumindest im eingeloggten Zustand nicht ganz einfach gewesen ist.

Die Personalisierung der Suchergebnisse ist für Google die Grundlage des Erfolgs, denn diese sorgt nicht nur aus Sicht der Nutzer für relevante Ergebnisse und somit viele Toptreffer, sondern auch für eine hohe Zuverlässigkeit. Gleichzeitig lassen sich zwischen relevanten Ergebnissen natürlich auch wunderbar passende und relevante Werbeanzeigen einblenden, die von den Nutzern häufig gar nicht als solche wahrgenommen werden.

Es ist daher nachvollziehbar, dass Google die Personalisierung der Suchergebnisse schon vor bald zwei Jahrzehnten standardmäßig aktiviert hat und dies wohl auch in Zukunft der Fall sein wird. Dennoch hat man interessanterweise zuletzt eine Reihe von Möglichkeiten geschaffen, um diese Personalisierung zu deaktivieren. Hier findet ihr die unterschiedlichen Wege, deren Auswirkungen und jeweilige Schritte zur Anwendung.









Personalisierung einmalig abschalten

Erst seit wenigen Wochen ist es möglich, die Personalisierung der Suchergebnisse einmalig abzuschalten. Dazu findet sich am Ende der Suchergebnisse ein neuer Link, der den sofortigen Wechsel zu den neutralen Suchergebnissen ermöglicht. Daraufhin werden die Suchergebnisse mit derselben Suchanfrage neu geladen und können sich je nach Thema und Umfang der Personalisierungen deutlich unterscheiden.

Das kann sehr praktisch sein, um sich vor allem bei aktuellen Themen zu vergewissern, ob man auch von der Google Websuche – ähnlich wie bei den sozialen Medien – in einer Filterblase befindet und vielleicht gar nicht das gesamte Themenbild zu sehen bekommt. Wird die Suchanfrage geändert oder eine neue Suche gestartet, müsst ihr erneut über den Link am Ende der Ergebnisliste umschalten. Oder befolgt den nächsten Tipp.

Personalisierung temporär abschalten

Wer durch den ersten Tipp bemerkt, dass die Suchergebnisse manchmal auch aus der Ferne betrachtet werden sollten und bei bestimmten Themen durchgängig die neutrale Variante genutzt werden soll, kann das recht einfach tun. Denn die Google Websuche besitzt einen versteckten Parameter, der zwischen diesen beiden Varianten umschaltet. Dieser wird an die URL der Suchergebnisse angehangen und sorgt dafür, dass die gewünschte Variante geladen wird.

Um die Google Websuche in einer nicht-personalisierten Variante zu nutzen, müsst ihr einfach nur den Parameter &pws=0 an die URL anhängen. Ruft also statt google.de einfach google.de?pws=0 auf. Das funktioniert in allen Sprachvarianten und der Parameter lässt sich auch an beliebige andere Websuche-URLs anhängen. Der Parameter pws steht für „personal web search“ und sorgt dafür, dass die einfließenden Personalisierungen nicht angewendet werden.

Der Unterschied zwischen der einmaligen und der temporären Abschaltung ist, dass der Aufruf des Parameters für die gesamte Session gilt. So lange das Browserfenster geöffnet ist, ist die gewünschte Variante gültig und wird auch bei allen folgenden Suchanfragen geändert. Erst nach dem Schließen des Browserfensters wird neutralisiert und es wird die über das Google-Konto eingestellte Standardvariante verwendet. Aber auch diese könnt ihr umschalten.

Personalisierung dauerhaft abschalten

Wenn ihr bemerkt, dass euch die Personalisierung der Google Websuche überhaupt nicht gefällt und ihr diese am liebsten dauerhaft abschalten möchtet, könnt ihr auch dies tun. Dazu müsst ihr einfach nur die Einstellungen aufrufen, dort die entsprechende Option festlegen und schon wird der gewünschte Modus stets verwendet. Das gilt so lange wie ihr in euer Google-Konto eingeloggt seid und es nicht per Parameter anders umstellt.

Öffnet zum Umschalten die Google Websuche und tippt oder klickt dann auf „Einstellungen“, dann auf „Sucheinstellungen“ und anschließend im Bereich „Inhalte“ auf den Button „Personalisierung“. Ihr gelangt innerhalb der Einstellungen zum Bereich der Personalisierung der Websuche, die ihr auch mit diesem Direktlink aufrufen könnt.

Auf dieser Seite findet sich ein Schalter, den ihr einfach umlegen und damit die Auswahl festlege könnt. Auf obigem Screenshot ist diese Option zu sehen. Vor dem Abschalten werdet ihr darüber informiert, was ihr damit alles umschaltet. Die Personalisierung umfasst unter anderem Discover, die Filmempfehlungen sowie die Vorschläge zur automatischen Vervollständigung. Ihr könnt es jederzeit umschalten, die zuvor gesammelten Daten werden bei einer Abschaltung nicht gelöscht und stehen bei erneuter Aktivierung wieder bereit.

