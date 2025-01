Block Breaker: Google startet neues Gratis-Spiel in der Websuche – Breakout-Klon mit neuen Elementen

In der Google Websuche finden sich nicht nur viele Informationen, sondern auch immer mehr Eastereggs, kleine Späße und eine wachsende Zahl von Spielen. Jetzt hat man wieder ein neues Spiel gestartet, das die Nutzer dabei unterstützen soll, etwas Zeit zu vertreiben und gleichzeitig die Spielprinzipe kennenzulernen. Mit dem neuen Spiel Block Breaker bringt man einen wahren Spieleklassiker in die Suchergebnisse.



Wer in der Google Websuche nach den allergrößten Spieleklassikern sucht und dabei Anfragen wie Pac-Man, Snake oder Minesweeper eingibt (Tetris ist übrigens nicht verfügbar), kann nicht nur viel über die Spiele erfahren, sondern diese auch gleich zocken. Jetzt haben sich die Entwickler einem weiteren Klassiker gewidmet und bringen einen Klon des bis heute bekannten Atari Breakout in die Suchergebnisse.

Googles Version nennt sich Block Breaker und funktioniert nach dem bekannten Spielprinzip: Als Nutzer steuert man ein Paddle am unteren Displayrand, das sich lediglich nach links und rechts bewegen kann – damals eine Abwandlung von Pong. Am oberen Rand des Spielfelds finden sich unterschiedliche Blöcke, die durch Berührung mit dem Ball abgebaut werden. Einige Felder verschwinden sofort, andere müssen mehrmals getroffen werden und wieder andere bringen zusätzliche Elemente in das Spiel.

Mir ist das Spielprinzip vor allem von früher wohlbekannt, aber die in der Google-Version eingeführten Sondersteine sind mir bislang nicht untergekommen. Einige sorgen dafür, dass das Paddle länger wird, andere haben einen TNT-Effekt, wieder andere lassen die Bälle schneller oder langsamer fliegen. Ein anderes Feld kann auch einen zusätzlichen Ball ins Spiel bringen und somit den Schwierigkeitsgrad steigern.

Es ist ein typisches kurzweiliges Casual-Spiel, das man zur Zeitüberbrückung schnell starten und auch genauso schnell wieder beenden kann. Anders als einige andere Spieleklassiker, hat sich Google in diesem Fall auch grafisch an das Original gehalten und dieses als Pixelgrafik veröffentlicht. Übrigens ganz im Gegensatz zum schicken Snake-Spiel in der Websuche.

Gebt einfach „Breakout“ oder „Block Breaker“ in der Websuche ein und schon kann es losgehen.

