Google One: So könnt ihr Google-Speicherplatz kaufen – alle Preise, Kontingente und Vorteile in der Übersicht

Wer mit dem von Google kostenlos angebotenen Speicherplatz nicht auskommt, landet sehr schnell bei Google One und dessen unterschiedlichen Tarifen. Sollte bei euch demnächst eine Änderung anstehen, bekommt ihr hier eine schnelle Übersicht über die angebotenen Tarife, Speicherplatzgrößen und deren zusätzlichen Vorteilen. Ein vor längerer Zeit in Aussicht gestellter Umbau lässt nach wie vor auf sich warten.



Google One ist vor einigen Jahren als Nachfolgeplattform der damaligen Speicherverwaltung gestartet und sollte sich sowohl durch zusätzliche Vorteile als auch günstigere Aboformen abheben. Die Vorteile hat man zwar längst zurückgefahren, sodass diese kaum noch der Rede wert sind, aber bei den vergleichsweise günstigen Speicherplatz-Abos ist es geblieben. Damit sind wir auch schon bei der Kernfunktion von Google One, nämlich der Erweiterung des verfügbaren Speicherplatzes. Jeder Nutzer kann bei Google One zusätzlichen Speicherplatz kaufen, aktuelle Statistiken zur Belegung abrufen oder versuchen, Speicherplatz zu sparen.

Der zusätzlich gebuchte Speicherplatz kann genauso wie das Gratis-Kontingent beliebig von den drei angebundenen Produkten Google Fotos, Google Drive und GMail verwendet werden. Außerdem lässt sich dieser innerhalb der Familiengruppe teilen. Es handelt sich um ein großes Cloud-Kontingent, das allen eingeladenen Mitgliedern und den Apps so lange zur Verfügung steht, bis die virtuelle Platte vollständig belegt ist. Für die Familienfreigabe ist es rein theoretisch auch möglich, dass ein eingeladenes Familienmitglied 99 Prozent des Speicherplatzes belegt und für den Rest – auch für den Familien-Administrator – nicht mehr viel übrig bleibt.

Zusätzlich zum Speicherplatz gab es im Laufe der Zeit viele Vorteile, die leider immer weiter zusammengestrichen wurden. Übrig geblieben sind nur einige spezielle Zusatzfunktionen in Google Fotos, ein in der Praxis kaum nutzbarer Rabatt für Hotelbuchungen und Ähnliches. Leider sind nicht alle Vorteile von allen Nutzern zu verwenden, denn selbst zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz bestehen je nach Kategorie noch immer Unterschiede. Hier findet ihr eine Übersicht.









Die Speicherplatz-Kontingente

Google One bietet in der Grundversion für neue Nutzer vier unterschiedliche Pakete: 100 Gigabyte Speicherplatz, 200 GB Speicherplatz, ganze 2 Terabyte zusätzlichen Speicherplatz sowie noch einmal 2 TB inklusive Zugriff auf die kostenpflichtige Gemini Advanced-KI. Der gebuchte Speicher wird jeweils zusätzlich zu den kostenlosen 15 Gigabyte, die jedem Nutzer zur Verfügung stehen, gerechnet. Diese 15 Gratis-Gigabyte sind auch weiterhin für alle Nutzer verfügbar. Kauft ist also 100 Gigabyte und teilt es mit insgesamt vier Nutzern in der Familie, stehen der gesamten Familie 160 GB zur Verfügung. 4x 15 Gigabyte Grundspeicher plus die 100 gekauften Gigabyte.

Für jedes der angebotenen Kontingente gibt es die Möglichkeit der jährlichen Vorauszahlung, was euch noch einmal einige Euro sparen kann und nach Möglichkeit daher zu bevorzugen ist. Denn ihr werdet den zusätzlichen Speicher ohnehin benötigen und wohl kaum wieder abbestellen. Habt ihr bereits ein Google One-Abo abgeschlossen, schaltet Google One die nächstgrößeren mögliche Kontingente frei, die erworben werden können. Diese seht ihr auf dem folgenden Screenshot und bestehen aus 5 TB, 10 TB, 20 TB oder 30 TB. Warum diese nicht von Beginn an allen Nutzern angeboten werden, lässt sich nicht nachvollziehen.

Entscheidet ihr euch für ein Abo ab der Stufe 2 TB mit AI Premium, bekommt ihr Zugang zu Gemini Advanced. Das gilt auch für alle größeren Kontingente. Wer sich das 2 TB AI Premium-Paket für 21,99 Euro pro Monat gönnen will, sollte den Blick auf das 5 TB-Abo richten, das mit jährlicher Vorauszahlung sogar günstiger als das 2 TB-Paket ist. Wohlgemerkt ebenfalls mit Gemini.

Die verfügbaren Kontingente in der Übersicht

100 Gigabyte – 1,99 Euro

200 Gigabyte – 2,99 Euro

2 Terabyte – 9,99 Euro

2 Terabyte AI Premium – 21,99 Euro

5 Terabyte – 24,99 Euro

10 Terabyte – 49,99 Euro

20 Terabyte – 99,99 Euro

30 Terabyte – 149,99 Euro









Vorteile

Google One-Abonnenten können neben dem Speicherplatz von einer Reihe zusätzlicher Vorteile profitieren, die wir euch vor einiger Zeit in diesem Artikel erklärt haben. Daher an dieser Stelle nur eine schnelle Übersicht der wichtigsten Vorteile, die dauerhaft gelten und je nach gebuchtem Kontingent angewendet werden können. Leider hat sich die Liste ziemlich verkürzt, doch weil es lediglich Zugaben sind und auch der Speicherplatz-Preis attraktiv ist, nehmt einfach alles mit was geht.

Google One-Vorteile in der Übersicht:

Bis zu 10 Prozent Rabatt im Google Store

Google Workspace Premium

Rabatt auf Hotelbuchungen

Dark Web Monitoring

Mehr Google Fotos-Filter

Magischer Editor mit unbegrenzten Speicherungen

Speicherplatz mit der Familie teilen

Google Fotos, kostenloser schneller Versand

Premiumfunktionen für Videoanrufe

Erweiterte Terminplanung

Exklusive Geschenke, Rabatte und früher Zugang zu Produkten

