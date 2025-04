Android Update: Neues Foldable kommt, Smart Glasses im Auto, Nacktfoto-Scanner und Googles Update-Turbo

Die erste kurze Woche nach Ostern hat auch im Android-Ökosystem wieder viele Neuerungen mitgebracht, denn es gab sowohl neue Releases als auch Funktionen und natürlich jede Menge interessante Themen. Wir haben euch über die Smart Glasses im Auto informiert, über Android 16, die Versionsverteilung und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen schnell und übersichtlich zusammen.



Die letzte volle Android-Woche im April ist fast vorüber und hatte wieder viele Neuerungen im Gepäck. Denn Google hat eine neue Version veröffentlicht, wir zeigen euch alle Android 16-Neuerungen, berichten über den Nacktfoto-Scanner, zeigen Zahlen zur Android-Verteilung und vieles mehr. Es war einiges los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Smart Glasses mit Android Auto

Noch sind die ersten Google Smart Glasses nicht am Markt, doch wenn sie erst einmal starten, wollen alle Plattformen darauf vorbereitet sein. Jetzt zeigt sich, dass auch Android Auto eine Verbindung zu den Smart Glasses erhalten soll, sodass die Nutzer ihre smarte Brille auch während des Fahrens tragen können. Ein erster Leak zeigt uns, wie diese Verbindung aussieht und welche Informationen direkt auf dem Brillenglas eingeblendet werden sollen.

» Google will Smart Glasses zu Android Auto bringen

Alle Android 16 Beta 4 Neuerungen

Google hat kürzlich die letzte große Android 16 Beta veröffentlicht, die noch einmal einen Schwung an Neuerungen im Gepäck hatte. Wir zeigen euch im verlinkten Artikel alle Neuerungen in Android 16 Beta 4, die vor allem oberflächlich stattfinden und die bereits aus vorherigen Betas bekannten Funktionen und Neuerungen noch einmal festigen. Es ist nicht mehr weit bis zur finalen Version für alle Smartphones.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 16 Beta 4









Google Messages startet Nacktfotos-Scannner

Google Messages hat in dieser Woche eine neue Funktion gestartet, über die noch viel diskutiert werden wird und auch schon wurde: Denn Google Messages aktiviert als erste App den in Android integrierten Nacktfoto-Scanner. Mit diesem in SafetyCore integrierten Funktionsumfang sollen Nutzer – vor allem Teenager im Rahmen von Family Link – sowohl vor solchen Bildern beim Empfang geschützt als auch vor dem Versand eigener Aufnahmen gewarnt werden.

» Google Messages durchsucht euer Smartphone jetzt nach Nacktfotos

Samsung bringt dreifach faltbares Foldable

Samsung will noch in diesem Jahr das nächste Foldable-Kapitel öffnen und ein dreifach faltbares Smartphone auf den Markt bringen. Es ist ein ganz neues Konzept, das möglicherweise in Zusammenarbeit mit Google entstanden ist und auf den Markt kommen könnte. Denn die Bezeichnung Galaxy G Fold lässt eine Google-Beteiligung vermuten. Zwar gab es schon Geräte von anderen Herstellern aber erst mit einem Samsung-Gerät wird es im Massenmarkt interessanter.

» Neues Samsung-Foldable wird zum Trifold

Google zahlt enorme Summen an Samsung

Ohoh, das war vielleicht ein Geldkoffer in die falsche Richtung: Ausgerechnet in Zeiten eines Kartellverfahrens gegen die Zahlungen an Smartphone-Hersteller hat Google eine Vereinbarung mit Samsung getroffen, um die Gemini-App auf allen Smartphones vorzuinstallieren. Dafür sollen Monat pro Monat „enorme Summen“ nach Südkorea fließen, was von Google offiziell bestätigt wurde.

» Google zahlt enorme Summen für Gemini-Vorinstallation an Samsung

Android Update-Turbo hat noch nicht gezündet

Es gibt neue Zahlen zur Android-Verteilung, die allerdings nicht unbedingt zu begeistern wissen. Denn wie sich jetzt zeigt, hat Android 15 nach weit über einem halben Jahr noch immer keine 5 Prozent Marktanteil erreicht. Schon sehr bald wird Android 16 erscheinen und das Fragmentierungsproblem damit noch einmal vergrößern.

» Aktuelle Zahlen zur Android-Verteilung









Android Auto kabellos nutzen

Mit einem brandneuen Dongle ist es jetzt möglich, Android Auto vollkommen kabellos zu nutzen, ohne dass ein größerer Dongle oder Kasten im Auto verwendet werden muss. Denn mit dem neuen Ottocast Mini (siehe Amazon-Box unten) bekommt ihr einen sehr kleinen Stick, der im Auto kaum noch sichtbar ist und somit auch nicht stört. Nur wenige Tage ist dieser zur Einführung auch noch vergünstigt.

» Mit diesem neuen Mini-Dongle könnt ihr Android Auto kabellos nutzen

