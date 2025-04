Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der vierten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

Vor wenigen Tagen hat Google die vierte und mutmaßlich letzte große Android 16 Beta veröffentlicht, die neben der Plattform-Stabilität und der Ausweitung auf weitere Smartphones noch einige Neuerungen im Gepäck hatte. Allesamt wurden sie nicht offiziell angekündigt, aber natürlich dennoch von fleißigen Testern entdeckt. Hier findet ihr alle wichtigen Verbesserungen in der neuen Version im Überblick.



Google hat am Donnerstag die vierte Android 16 Beta für Pixel-Smartphones veröffentlicht, die erstmals in diesem Zyklus auch für weitere Smartphones angeboten wird. Die allermeisten Neuerungen stehen auch für die Geräte anderer Hersteller bereit, sodass ihr euch vielleicht noch einmal mit den folgenden verlinkten Artikeln einen Überblick verschaffen wollt:

Die wichtigsten Neuerungen in Android 16:

Das sollte zur Einstimmung für alle neuen Nutzer reichen, die jetzt zum ersten Mal mit dem neuen Betriebssystem in Berührung kommen. Jetzt schauen wir uns noch die Neuerungen dieser Version an, die von Google zwar nicht offiziell angekündigt wurden, aber sich natürlich dennoch bei den Testern gezeigt haben. Große Veränderungen gibt es in diesem Status natürlich nicht mehr, denn das Betriebssystem hat bereits mit der letzten Version die Plattform-Stabilität erlangt und spätestens ab dieser Version wird sich praktisch nichts mehr ändern.









Mehr Platz für die Android 16-Uhr

Wir ihr auf obigem Screenshot erkennen könnt, hat sich die Platzsituation für die Uhr ein wenig verbessert. Diese erhält größere Zeichen, höhere Zeichen und auch etwas mehr Abstand zwischen den einzelnen Ziffern.

Mehr Funktionen im Overlay-Menü

Mit der letzten Beta kam der Schließen-Button in das App-Menü und jetzt finden die beiden Einträge für die Aufnahme eines Screenshots oder die Auswahl von Inhalten aus der aktiven App ihren Weg in das Menü.

Abgedunkelter Medienplayer

Der Medienplayer hat in der neuesten Version eine abgedunkelte Oberfläche. Nicht zu dunkel, aber im direkten Vergleich doch gut zu erkennen, dass sich an dieser Stelle etwas verändert hat.

Demo für die Gestensteuerung

Offenbar ist die Gestensteuerung noch immer nicht allen Nutzern geläufig, sodass Google jetzt eine Demo davon zu Android bringt. Auf obigen Screenshots könnt ihr das sehen. Meine Behauptung: Die Nutzer, die die Gestensteuerung nicht kennen, werden sich auch eher selten in dieses Menü verirren. Dennoch sicherlich eine gute Sache für den Einstieg.









Auflistung aller Apps

Ein langer Tap auf den Homescreen bringt jetzt nicht mehr nur die Verknüpfungen zum Hinzufügen von Widgets oder dem Ändern des Hintergrunds hervor, sondern auch zur Auflistung aller am Smartphone installierten Apps. Das ist eine schöne Abkürzung, bei der man sich den Weg über die Einstellungen ersparen kann.

» Android: Quick Share wird wohl zur neuen Google-App – neue Oberfläche für Dateiaustausch zeigt sich

» Android 16: Google beschleunigt App-Installation – neue Technik soll Prozess spürbar verkürzen (Teardown)

Letzte Aktualisierung am 2025-04-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]