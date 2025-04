Google Assistant: Viele Funktionen werden eingestellt – diese Dinge könnt ihr in Kürze nicht mehr tun (Liste)

Seit wenigen Wochen wissen wir, dass der Google Assistant im Laufe des Jahres vollständig eingestellt werden wird. Doch so lange wird es gar nicht dauern, bis die Nutzer die Auswirkungen dieser Entscheidung spüren, denn schon jetzt werden viele Funktionen zurückgezogen oder nicht mehr unterstützt. Der Übergang zu Gemini bzw. der permanente Verlust einiger Funktionen dürfte schmerzen – hier listen wir sie euch alle in der Übersicht auf.



Vielen Nutzern ist seit langer Zeit klar, dass der Google Assistant nur noch eine begrenzte Zeit vor sich hat, bevor dieser vollständig eingestellt werden wird. Auf dem Smartphone ist der smarte Assistent fast schon vergessen und in Kürze wird er auch von allen WearOS-Smartwatches verschwinden. Auf allen anderen Plattformen vom Smart Speaker über Fernseher bis zu Google TV-Geräten sieht es nicht anders aus. Spätestens seit dem Start von Gemini für Android wird am Assistant gesägt – eher schon länger.

Mittlerweile benötigt auch Gemini den Assistant nicht mehr, denn nach einer etwa einjährigen Phase der internen Zusammenarbeit, hat Gemini alle Assistant-Funktionen übernommen, was ich schon am Anfang des Jahres hier im Blog bemerkt hatte. Aber dennoch wird Google es auch diesmal nicht schaffen, den Übergang ohne Stolpersteine durchzuführen – und das werden die Nutzer in diesen Tagen auch bemerken. Es werden sehr viele Funktionen verschwinden, für die der Assistant bisher verwendet werden konnte.

Ziehen wir einmal die Fragen nach Fakten ab, die nun zu Gemini gehören, bleibt wirklich nicht mehr viel vom Assistant übrig. Der Google Assistant wird die Nutzer informieren, wenn sie eine Funktion verwenden, die in Kürze nicht mehr oder schon jetzt nicht mehr verwendet werden können. Allerdings ist es so, dass Gemini selbst ebenfalls noch nicht alle dieser Möglichkeiten unterstützt, sodass einige Features temporär einfach nicht zur Verfügung stehen. Am Smartphone ist das ein Komfortverlust, bei reiner Sprachsteuerung wie etwa am Smart Speaker ist das sehr ärgerlich und sorgt dafür, dass das Gerät plötzlich weniger Funktionen bietet.

Hier findet ihr eine schnelle Übersicht, offiziell von Google veröffentlicht, mit allen Funktionen, die nun eingestellt werden.









Diese Google Assistant-Funktionen werden eingestellt

Die Funktion, Musik- oder Radiowecker über Geräte mit Google Assistant zu stellen oder zu nutzen, wird eingestellt. Alternativ können Sie benutzerdefinierte Routinen mit ähnlicher Funktionalität erstellen oder einen Standardwecker verwenden.

Das Kochbuch wird nicht länger zugänglich oder verwaltbar sein. Ebenso entfällt die Möglichkeit, Rezepte zwischen Geräten zu übertragen, Rezeptvideos abzuspielen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen anzuzeigen. Sie können jedoch weiterhin Google Assistant nutzen, um im Internet und auf YouTube nach Rezepten zu suchen.

Die Verwaltung von Stoppuhren wird auf Smart Displays und intelligenten Lautsprechern nicht mehr möglich sein. Die Funktionen zum Stellen von Timern und Weckern bleiben weiterhin bestehen.

Sprachbefehle zum Anrufen von Geräten oder zum Senden von Nachrichten an alle Mitglieder Ihrer Google-Familiengruppe werden eingestellt. Das Senden von Nachrichten an alle Geräte in Ihrem Zuhause bleibt weiterhin möglich.

Das Versenden von E-Mails, Video- oder Sprachnachrichten per Sprachbefehl wird nicht mehr unterstützt. Das Starten von Anrufen und das Senden von SMS-Nachrichten bleiben jedoch weiterhin möglich.

Die sprachgesteuerte Änderung von Terminen in Google Kalender wird eingestellt. Das Planen neuer Termine per Sprachbefehl ist weiterhin möglich.

Im Google Assistant-Fahrmodus können über den App Launcher in Google Maps keine Nachrichten mehr gelesen oder gesendet sowie keine Anrufe mehr gestartet oder Medien gesteuert werden. Die Sprachsteuerung innerhalb von Google Maps kann jedoch weiterhin wie gewohnt genutzt werden.

Zuvor geplante Familienbenachrichtigungen können nicht mehr angehört oder bearbeitet werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Routine mit ähnlicher Funktionalität zu erstellen.

Die Meditationsfunktion mit Calm wird nicht mehr verfügbar sein. Sie können jedoch weiterhin Medienanbieter wie YouTube nach Meditationsangeboten fragen.

Die Sprachsteuerung für Aktivitäten auf Fitbit Sense- und Versa 3-Geräten wird eingestellt. Zum Starten, Stoppen, Pausieren und Fortsetzen von Aktivitäten müssen Sie zukünftig die Tasten an Ihrem Gerät verwenden. Auf Google Pixel Watches bleibt die Sprachsteuerung für Aktivitäten jedoch weiterhin bestehen.

Schlafanalysen werden zukünftig nur noch auf Smart Displays von Google verfügbar sein. Auf Smart Clocks von Drittanbietern können Sie jedoch weiterhin per Sprachbefehl nach Details zu Ihrem Schlafverhalten fragen.

Bei Anrufen über Lautsprecher und Smart Displays wird die Anrufer-ID zukünftig nur noch angezeigt, wenn Sie Duo verwenden.

Die Anzeige der geschätzten Zeit für den Arbeitsweg wird auf Smart Displays nicht mehr unterstützt. Sie können jedoch weiterhin per Sprachbefehl nach Pendelzeiten fragen und Routen berechnen lassen.

Das Abrufen persönlicher Reisepläne per Sprachbefehl wird eingestellt. Die Abfrage des Flugstatus bleibt jedoch weiterhin möglich.

Die Möglichkeit, nach Informationen zu Ihren Kontakten zu fragen, wird eingestellt. Das Anrufen Ihrer Kontakte bleibt jedoch weiterhin möglich.

Sprachbefehle für bestimmte Aktionen, wie das Senden von Zahlungen, das Vornehmen von Reservierungen oder das Posten in sozialen Medien, werden nicht mehr unterstützt. Sie können Assistant jedoch weiterhin bitten, Ihre installierten Apps zu öffnen.

