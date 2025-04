WearOS: Google Assistant wird eingestellt und durch Gemini ersetzt – ChatBot kommt bald per App-Update

Die Tages des Google Assistant sind gezählt, denn der über Jahre auf vielen Plattformen verfügbare smarte Assistent wird in den nächsten Monaten vollständig durch Gemini ersetzt. Jetzt scheint das große Update für WearOS vor der Tür zu stehen, denn durchgesickerte Strings beschreiben bereits den Übergang zwischen den Assistenten.



Schon seit Monaten ist bekannt, dass Gemini den Google Assistant auf WearOS ersetzt und spätestens durch Googles Ankündigung der diesjährigen Einstellung des Assistenten ist die Richtung ohnehin vorgegeben. Doch wer bisher dachte, dass eine solch tief integrierte Funktion ein WearOS-Update benötigt und daher für viele Smartwatches zur langatmigen Hängepartie werden könnte, der irrt. Es reicht wohl ein einfaches App-Update über den Google Play Store.

Um den fliegenden Wechsel zu ermöglichen, wird Google die alte Assistant-App für WearOS und mutmaßlich auch andere Plattformen einfach durch die Gemini-App ersetzen. Ein Betriebssystem-Update wird dafür gar nicht notwendig sein, was den Übergang erheblich erleichtern wird. Die Nutzer werden also einfach eines Tages von Gemini begrüßt und haben keine Möglichkeit, beim Assistant zu bleiben. In den Strings innerhalb der Google Assistant-App für WearOS befinden sich bereits die entsprechenden Begrüßungen.

So heißt es in der Assistant-App nach dem Umlegen versteckter Schalter etwa „Gemini is now on your watch“, „Get started with Gemini: Speak naturally and get more done with a personal AI assistant on your watch“, „You’re using Gemini on your phone and now it’s the assistant on your watch. To talk to Gemini, hold down the side button, or just say ‚Hey Google‘, if you’ve turned on that setting.“ Es ist daher eindeutig, dass die Gemini-Funktionalität in der alten Assistant-App enthalten sein wird.

Wie groß der funktionale Fortschritt vom Assistant zu Gemini auf den WearOS-Smartwatches sein wird, bleibt abzuwarten. Zunächst sollte man keine Wunder erwarten, denn es geht erst einmal um den reibungslosen Übergang. Perspektivisch dürfte eine echte KI gegenüber dem bisherigen Sprachassistenten aber sicherlich weit überlegen sein. Aktuelle Funktionen wie das Wecker stellen, Timer stellen, die Sprachsteuerung und auch das Widget bleiben erhalten.

