Samsung Auto: Neue Alternative zu Android Auto ist gestartet – bringt neue Funktionen (Screenshots)

Android Auto ist nicht alternativlos, aber dennoch gibt es praktisch keine bedeutende Konkurrenz – aber das könnte sich ändern. Denn jetzt ist Samsung Auto gestartet, das laut den durchgesickerten Screenshots wohl auf eine ähnliche Oberfläche wie Android Auto setzt. Mit der neuen Plattform lassen sich angepasste App-Versionen auf dem Infotainment-Display nutzen, mehrere Anwendungen parallel verwenden und somit von der Navigation über das Entertainment bis zur Kommunikation alles wie gewohnt ausführen.

Die App Samsung Auto basiert wohl auf Android Auto und bringt neben einer eigenen Oberfläche auch eine Reihe eigener Funktionen mit, von denen die Nutzer profitieren können. Grundsätzlich ist der Aufbau sehr ähnlich und auch die umgesetzten Beschränkungen bleiben wohl erhalten, um die Sicherheit bei Benutzung nicht zu gefährden. Echte Screenshots gibt es von der App-Oberfläche bisher übrigens nicht, sondern lediglich die Bildschirmfotos der Einstellungen mit ihren angedeuteten Grafiken.

In Samsung Auto kommen keine Google-Apps zum Einsatz, sondern die jeweiligen Alternativen auf den Samsung-Smartphones. Der Google Assistant wurde durch Bixby ersetzt, es dürfte eine alternative Kartenplattform geben, einen alternativen Medienplayer sowie die Kommunikation über die bekannten Samsung-Apps.









Zusätzliche Funktionen

Im Gegensatz zu Android Auto bietet Samsung Auto einige praktische Zusatzfunktionen, die sehr bequem sein können: So soll die Nachrichten-App etwa erkennen, wenn sich eine Adresse in einer Nachricht befindet und direkt den Start der Navigation zu dieser anbieten. Man spricht von einer Quick Navigation. Aber auch die parallele Navigationsnutzung auf dem Auto und dem Smartphone soll möglich sein. Es lassen sich Daten von „car to phone“ und von „phone to car“ senden.

Auch Samsung Auto ist auf eine ständige Verbindung zum Smartphone angewiesen, wobei diese sowohl per Kabel als auch kabellos hergestellt werden kann. Dafür gibt es eine ganze Reihe von unterstützten Auto-Modellen, die von Samsung einzeln aufgelistet werden und im Laufe der Zeit aufgrund der Bedeutung von Samsung am Smartphone-Markt wohl stark anwachsen dürfte.

Was steckt nun hinter Samsung Auto? Zunächst soll es wohl nur in China zum Einsatz kommen, wo Googles Android (Auto) keine große Bedeutung hat. Allerdings ist China bekanntlich der größte Markt, sodass sich da schnell eine große Konkurrenz erheben kann. Grundsätzlich könnte Samsung diese App auch weltweit starten. Aber selbst wenn nicht, können zusätzliche Features den Druck auf das Android Auto-Team erhöhen, nicht so sehr mit neuen Features zu geizen…

