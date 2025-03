Android Auto: Gemini ersetzt Google Assistant – neue Version entfernt das bekannte Mikrofon-Symbol

Schon sehr bald wird es unter Android Auto eine größere Veränderung geben, denn Gemini ersetzt Google Assistant und soll damit auch auf der Infotainment-Plattform die Sprachsteuerung und Intelligenz verbessern. In der vergangenen Woche gab es einen großen Schritt und nun folgt der nächste: Bei vielen Nutzern hat sich das Mikrofon-Icon verändert.



Offenbar will Google den Abschied vom Google Assistant unter Android Auto so gemächlich wie möglich gestalten und den Nutzern nicht zu viel Umgewöhnung auf einmal zumuten: Es ist bereits bekannt, dass Gemini den Platz den Assistant einnehmen und an derselben Stelle zu finden sein wird – zusätzlich zu einer neuen Oberfläche mit eigenem Gemini Live-Bereich. Das Google Assistant-Mikrofon wird nach dem Update durch das Gemini-Mikrofon ersetzt.

Bei vielen Nutzern zeigt sich jetzt ein Zwischenschritt für den Austausch des Icons: Statt wie bisher in den gewohnten Farben sichtbar zu sein, ist das Icon jetzt vollständig in Weiß gehalten. Das macht funktionell keinen Unterschied, entfernt aber die bekannte Assistant-Identität. Jetzt fehlt noch der leicht animierte violett-blaue Hintergrund und schon ist es das Symbol für die Gemini-Sprachsteuerung. Google setzt bei Gemini eher auf Farbgebung statt des speziellen Icons, sodass selbst ein Ersatz durch den Gemini-Stern langfristig denkbar ist.

Es ist nur ein kleiner Schritt, der dem jüngst erfolgten Rollout der Version Android Auto 14.0 folgt. In dieser Version ist Gemini bereits enthalten und wartet nur darauf, serverseitig von Google freigeschaltet zu werden. Die entsprechenden Hinweistexte für den Übergang sind enthalten und könnten den Nutzern jederzeit gezeigt werden. Es kann also jeden Tag soweit sein, dass der Assistant aus dem Auto verdrängt und vollständig durch Gemini ersetzt wird.

