Gemini Live in Android Auto: Neuer KI-ChatBot soll den Google Assistant schon bald ersetzen (Galerie & Video)

Die Modernisierung von Android Auto schreitet voran und wird schon sehr bald den KI-ChatBot Gemini auf die Infotainment-Plattform bringen. Wenig überraschend soll Gemini auch im Auto den Google Assistant ersetzen und dabei nicht nur dessen Platz einnehmen, sondern sich auch deutlich ausbreiten. Wir zeigen euch die neue Oberfläche, die in den letzten Tagen mehrfach auf Screenshots und Videos zu sehen gewesen ist.



Der Google Assistant ist eine zentrale App in Android Auto, denn dieser bietet die Sprachsteuerung der Plattform, kann Informationen und Befehle an andere Apps weiterleiten und auch Rückmeldungen geben. Außerdem steht auch der Assistant selbst mit seinem Faktenwissen bereit und bietet eine bequeme Nutzung. Doch die Tage des Google Assistant sind auch im Auto gezählt, denn das Nachfolgeprodukt Gemini steht in den Startlöchern und könnte praktisch jederzeit ausgerollt werden.

In den letzten Wochen hat sich Gemini für Android Auto mehrfach gezeigt, sowohl auf Screenshots als auch in Form von zwei recht verschiedenen Hands-on-Videos. Ganz grundsätzlich ist zu sagen, dass Gemini zunächst nur den Platz des Google Assistant übernimmt und an gleicher Stelle zur Nutzung bereitstehen wird: Die Heimat ist die Navigationsleiste am unteren Rand der Oberfläche. Standardmäßig nur mit dem Mikrofon-Symbol und erst bei Auslösung kann der gesamte Bereich genutzt werden. Aber darauf soll es sich nicht beschränken.

Auf den folgenden Screenshots ist zu sehen, dass Gemini auch eine eigene Karte erhalten wird und somit erstmals eine Sprachassistenz im Auto eine echte Oberfläche bekommen kann. Leider ist die Gemini-Karte auf allen Screenshots noch leer und im neuesten Video lediglich mit drei Buttons zum Starten der Konversation, Stoppen der Konversation sowie einer Pause-Taste gefüllt. Mutmaßlich wird es dort zeitnah noch weitere Inhalte geben. Die Oberfläche dürfte sich an der gewohnten Gemini-Oberfläche oder vielleicht auch an Gemini Live orientieren.









Das ist Gemini in Android Auto









Gemini in Android Auto

Gemini Live in Android Auto

Wie ihr auf den Screenshots und auch in den Videos sehen könnt, unterscheidet sich die Nutzung von Gemini in Android Auto nicht so sehr vom Google Assistant. Auch der zusätzliche Bereich dürfte hauptsächlich zur Darstellung von Informationen genutzt werden, aber mutmaßlich in der ersten Welle keine speziellen Funktionen bieten. Größere Unterschiede sind eher funktionell zu erwarten, in puncto Intelligenz, Umfang der Antworten, logischen Abläufen oder sonstigen Hilfsmitteln für Autofahrer.

Wann Gemini für Android Auto starten wird, lässt sich noch nicht sagen. Ich würde auf Anfang Mai rund um die Google I/O tippen, denn auch wenn es immer wieder Leaks gibt, scheint die Entwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen zu sein.

