Gemini Update: Neue Gemini-Apps, Google TV, Android Auto, großes Gemini Live-Update, Feature Drop & mehr

Die erste Gemini-Woche im März geht zu Ende und hat uns in den letzten Tagen wieder unglaublich viele Neuerungen rund um den KI-ChatBot, die gleichnamige Plattform und alle Ableger gebracht. Es starten neue Gemini-Apps, Integrationen in Android Auto und Google TV, es gibt viele Live-Updates und mehr. Natürlich haben wir euch wie gewohnt zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Es vergeht keine Woche ohne Gemini-Schlagzeilen und in den letzten sieben Tagen war die KI-Plattform wieder das dominierende Thema bei Google – und das ganz ohne ein Event oder sonstige größere Ankündigungen. Vor allem Gemini Live und der bevorstehende Start auf weiteren Plattformen ist ein großes Thema. Hier findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Ist Gemini Veo zu teuer?

Google hat die Preise für den Videogenerator Gemini Veo 2 veröffentlicht und so mancher Nutzer dürfte sich gefragt haben, ob das nicht Wucherpreise sind. Denn man verlangt 50 Cent pro Sekunde Video, wobei diese bei mehreren neuen Anläufen natürlich auch mehrfach in Rechnung gestellt werden. Wir ordnen den Preis einmal ein und zeigen, warum es eigentlich sogar sehr billig ist.

» Ist Googles Videogenerator Veo 2 zu teuer?

Hey Gemini ersetzt oder ergänzt Hey Google

In Kürze wird das neue Hotword „Hey Gemini“ starten, das das bestehende „Hey Google“ für viele Menschen ersetzen dürfte. Für Google ist das aber noch gar nicht so klar, denn man will vorerst wohl beide magischen Aufruf-Phrasen unterstützen und auch parallel für unterschiedliche Funktionen verwenden lassen. Hier findet ihr alle Infos.

» Hey Gemini kann den Hey Google-Kompromiss endlich ersetzen









So viel kostet Gemini

Google hat eine umfangreiche Aufstellung der für Gemini aufgerufenen API-Preise veröffentlicht. Es ist ein interessanter Einblick darin, welcher Aufwand hinter welcher Funktion steckt und wie sich das Ganze im Hintergrund strukturiert. Aber auch hier gilt, dass es nicht unbedingt günstig ist.

» So viel kostet Gemini – Google veröffentlicht umfangreiche Übersicht

Gemini startet viele neue Gratis-Funktionen

Nutzer von Gemini Advanced dürften sich in diesen Tagen ärgern, denn Google hat viele bisher kostenpflichtige Funktionen von der Bezahlschranke befreit und bietet diese für Nutzer der Gratisvariante an. Hier findet ihr alle ab sofort kostenlos verfügbaren Funktionen in der Übersicht.

» Viele Gemini Advanced-Funktionen sind jetzt kostenlos

Google Translate integriert Gemini

Der Google Übersetzer integriert den Gemini-ChatBot und will es den Nutzern damit ermöglichen, sich über die Übersetzung zu informieren, diese zu aktualisieren, anzupassen, das Thema zu vertiefen und einiges mehr.

» Google-Übersetzer integriert Gemini-ChatBot

Gemini-Apps starten

Gemini macht einen sehr wichtigen Schritt in Richtung Apps, allerdings ohne im ersten Moment wirklich etwas Neues zu bringen. Denn man hat jetzt die Erweiterungen in Apps umbenannt. Alle Infos dazu findet ihr im folgenden Artikel.

» Gemini verwandelt die Erweiterungen in die Gemini-Apps

Gemini Live erhält neue Videofunktionen

Gemini Live verstärkt die Videofunktionen und hat jetzt große Schritte angekündigt, die noch in diesem Monat aktiv werden sollen. Nutzer werden die Möglichkeit erhalten, Videos hochzuladen oder direkt ihre ganze Smartphone-Oberfläche als eine Art Videostream freizugeben.

» Gemini Live integriert Video-Upload und Screensharing









Pixel Sense bringt personalisiertes Gemini

In Kürze soll das neue Pixel Sense starten, das die zuvor als Pixie bekannten Ambitionen für einen smarten persönlichen Assistenten auf den Pixel-Smartphones fortsetzen soll. Pixel Sense soll im Gegensatz zu Gemini, auf dem es mit Sicherheit basiert, proaktiv sein und die Nutzer über persönliche Dinge informieren bzw. auch auf Dinge hinweisen oder erinnern.

» Pixel Sense für personalisiertes Gemini auf Pixel-Smartphones

Pixel Feature Drop bringt viele neue Funktionen

Das neue Pixel Feature Drop ist da und hat auch in dieser Ausgabe wieder viele neue KI-Funktionen gebracht, die in diesen Tagen auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden. Schaut euch am besten das kurze Video am Ende des verlinkten Artikels an, um einen schnellen Überblick über die Gemini-Neuerungen zu bekommen.

» Pixel Feature Drop bringt neue Gemini-Funktionen

Gemini kommt zu Google TV

Gemini soll den Google Assistant schon bald auf Smart TVs ersetzen, das hat man schon vor einiger Zeit offiziell angekündigt und nun zeigt sich die erste Umsetzung der Künstlichen Intelligenz. Diese soll auf Smart TVs viele neue Funktionen mitbringen, die bisher nicht verfügbar gewesen sind.

» Google wird Gemini schon bald für Google TV starten

Gemini ersetzt Google Assistant in Android Auto

Auch im Auto wird der Google Assistant wohl nicht mehr lange Platz nehmen können, denn Gemini drängt in diesen Bereich. Auf zahlreichen neuen Screenshots und auch Hands-on-Videos zeigt sich Gemini für Android Auto. Der KI-ChatBot wird sowohl in der Standardvariante als auch in Form von Gemini Live verfügbar sein. Schaut euch die folgenden Aufnahmen in den verlinkten Artikeln einmal an.

» Das ist Gemini in Android Auto

» Das ist Gemini Live in Android Auto









Gemini erhält kostenloses Gedächtnis

Eine weitere neue kostenlose Gemini-Funktion, die nun für alle Nutzer verfügbar ist: Jetzt kann Gemini mit Fakten gefüttert werden, die sich sowohl auf direktem Wege als auch durch normale Anfragen wieder abrufen und verwenden lassen. Wer Gemini viele Informationen über sich selbst mitteilt, kann sich somit auch die Antworten in die richtige Richtung biegen.

» Gemini kann sich jetzt kostenlos Fakten merken

Gemini Live fusioniert mit Project Astra

Eine spannende Umstrukturierung, die da unter dem Dach von Google stattfindet: Das Team von Project Astra, das sich bisher mit der Entwicklung einer smarten Brille und dessen Software befasst hat, wandert unter das Dach von Gemini. Dort soll es die visuellen Aktivitäten von Gemini Live verstärken. Schon in den letzten Monaten haben die Teams intensiv zusammengearbeitet und nun soll das Ganze eine gemeinsame Basis haben.

» Gemini Live fusioniert jetzt mit dem Smart Glasses-Projekt Astra

Letzte Aktualisierung am 2025-03-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!