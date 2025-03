Gemini Live in Android Auto: Neue Integration zeigt sich – neues Widget für permanente KI-Unterhaltung (Video)

Google dürfte schon bald den KI-ChatBot Gemini für Android Auto starten und auch der Infotainment-Plattform den Abschied vom bisher genutzten Google Assistant einläuten. Wir haben euch bereits viele Bilder und Videos von Gemini auf dem Fahrzeugdisplay gezeigt und jetzt ist es erstmals gelungen, auch Gemini Live zu aktivieren, das sein eigenes Widget erhält.



Gemini wird den Google Assistant in Android Auto ersetzen und vollständig von der Infotainment-Plattform verdrängen, daran gibt es schon seit längerer Zeit keinen Zweifel. In einer ganzen Reihe von Gemini Hands-on in Android Auto war bereits zu sehen, wie Gemini den Platz des bisher genutzten Assistenten einnimmt. Das Google Assistant-Mikrofon wird durch ein Gemini-Mikrofon ersetzt und auch die Zuhören-Animation sowie die Schnellantworten finden sich in der Navigationsleiste, die während der aktiven Nutzung von der Assistenz überlagert wird. Damit dürfte der Bereich von Gemini abgesteckt sein, aber es gibt auch noch Gemini Live.

Während sich die schnelle Gemini-Kommunikation auf den unteren Bereich der Oberfläche konzentrieren dürfte, benötigt das ebenfalls verfügbare Gemini Live deutlich mehr Platz – und diesen soll es auch bekommen. In obigem Video zeigt sich das bisher leere Widget nun mit Inhalt. Gemini Live erhält bei aktiver Nutzung ein schmales Widget in voller Höhe, das sich ähnlich wie die Widgets zur Telefonie oder Medienwiedergabe verhält. Weil mit Gemini Live eine aktive Kommunikation geführt ist, ist das in gewisser Weise auch vergleichbar.

Zwar zeigt Gemini Live im Widget während der gesamten Konversation keinen Inhalt, aber das dürfte sich im Laufe der Entwicklung wohl noch ändern. Derzeit ist es eher ein statisches Widget mit drei Buttons für die Kommunikation (Mikrofon), das Pausieren oder Schließen. Pausieren dürfte etwa notwendig sein, wenn man sich mit seinem Mitfahrer unterhalten möchte und nicht ständig eine versehentliche Antwort von Gemini erhalten will. Das lässt sich aber deutlich platzsparender umsetzen und vermittelt recht deutlich den Eindruck von Platzhaltern.

Ich denke, dass gerade im Auto ein Gemini Live sehr praktisch sein kann, vor allem dann, wenn man allein unterwegs ist. Denn bis auf die gelegentlichen Beschimpfungen der anderen Verkehrsteilnehmer dürften die meisten Autofahrer kaum Selbstgespräche führen und Gemini könnte somit ständig zuhören und schnelle Antworten sowie proaktiv eingehende Informationen vermitteln.

» Android Auto: Gemini ersetzt Google Assistant – neue Oberfläche für Autofahrer zeigt sich im Hands-on Video

» Gemini Live: Google bringt starke neue Videofunktionen – Display freigeben und Videos hochladen (Videos)

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!