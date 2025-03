Android: Google bringt Widgets auf den Sperrbildschirm – altes Feature feiert mit Android 16 ein Comeback

Google scheint bei Android wieder verstärkt auf Widgets setzen zu wollen und hat jetzt eine Neuerung angekündigt, die im Laufe des Jahres mit dem übernächsten Betriebssystem-Release starten soll: Ab der ersten QPR-Version von Android 16 sollen Nutzer die Möglichkeit erhalten, alle Widgets direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen zu lassen.



Die Homescreen-Widgets für Android können sehr praktisch sein und die Nutzer stets über wichtige Informationen auf dem Laufenden halten, simple Funktionen bieten oder in sonstiger Form als Mini-App behilflich sein. Auf dem Sperrbildschirm hat es sie seit vielen Jahren nicht mehr gegeben, doch das soll sich laut einer offiziellen Ankündigung noch in diesem Jahr ändern. Mit dem Start der ersten Android 16 QPR1 Beta im Laufe des Sommers wird die Unterstützung für Smartphones zurückkehren.

In der Ankündigung heißt es, dass sich die Sperrbildschirm-Widgets nicht von der normalen Variante unterscheiden werden und somit in gleicher Form genutzt werden können. Allerdings können App-Entwickler selbst festlegen, ob ihr Widget am Sperrbildschirm verwendet werden darf oder nicht, sodass es doch eine gewisse Form der Filterung oder auch verschiedene Versione einzelner Widgets geben kann. Standardmäßig lassen sich die Widgets am Sperrbildschirm verwenden.

Das jeweilige Widget kann auch auf dem Sperrbildschirm wie gewohnt verwendet werden, wenn aber eine Aktivität ausgelöst wird, ist weiterhin die Entsperrung durch den Nutzer notwendig. In puncto Größe sollen die Widgets maximal vier Zellen breit und drei Zellen hoch werden können, wobei das aber von den Displaymaßen und Einstellungen des Geräts abhängig ist. Weiterhin teilt man mit, dass die Unterstützung und Umsetzung von den Smartphone-Herstellern abhängig ist.

Seit dem vergangenen Jahr unterstützt Android Sperrbildschirm-Widgets für Tablets, wobei auf diesen natürlich deutlich mehr Platz für die Organisation verfügbar ist. Sperrbildschirm-Widgets für Smartphones sollen mit Android 16 QPR1 starten. Weil aber nur die wenigsten Hersteller abseits von Google ein solches QPR-Update ausrollen, könnte es für viele auch erst mit Android 17 soweit sein.

