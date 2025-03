Google TV Streamer: Chromecast-Nachfolger wird nicht in allen Ländern angeboten – Dongle bleibt am Markt

Im vergangenen Jahr kam der Google TV Streamer auf den Markt, mit dem das Unternehmen sein Konzept für die Smart TV- und Smart Home-Nutzung überarbeitet hatte. Gleichzeitig wurde der über viele Jahre sehr populäre Dongle Google Chromecast eingestellt – aber das ist tatsächlich nicht überall der Fall. In einigen großen Ländern wird Google weiterhin auf den Chromecast setzen und hält somit die Tür für ein Comeback offen.



Im Sommer letzten Jahres hat sich Google von der kompakten Dongle-Form des Chromecast verabschiedet und erst vor wenigen Wochen wurde der Verkauf des Chromecast endgültig eingestellt – das gilt zumindest in Europa und in den USA. Tatsächlich hat Google den neuen Streamer aber nur in 19 Ländern auf den Markt gebracht und hat nach eigenen Angaben derzeit keine Pläne, diesen in weiteren Regionen zu starten.

Doch Länder wie Indien, Singapur, Taiwan, Malaysia und die ganze APAC-Region müssen nicht ohne eine Streaminglösung von Google auskommen, denn man will den Chromecast dort weiterhin im Verkauf lassen. Es gibt keine Pläne, den Verkauf in diesen Regionen einzustellen, hat ein Google-Sprecher jetzt offiziell bestätigt. Als Grund gibt man an, dass es in diesen Ländern keine weite Verbreitung von leistungsfähigen Smart TVs gibt und der Chromecast für die dortigen Zielgruppen deutlich besser geeignet ist als der Google TV Streamer.

Mit diesem Statement beschreibt Google selbst das Problem des Google TV Streamer, denn das Gerät ist nicht nur deutlich größer, sondern auch teurer. Wer ein schlankes Streaminggerät benötigt, kommt um praktische Dongles wie den Amazon Fire TV dann nicht mehr herum und kann eben nicht mehr zum Chromecast greifen, der im Laufe der Jahre in unterschiedlichen Ausstattungen und Preisklassen verfügbar war. Das könnte man auch bei Googles Hardware-Abteilung bemerkt haben.

Die große Frage ist natürlich, woher die Chromecasts stammen, die in den angesprochenen Regionen weiter verkauft werden. Produziert Google den Dongle nach wie vor oder hat man einen solch hohen Lagerbestand? Erstes halte ich für wahrscheinlicher und somit muss zumindest die Hoffnung auf ein Comeback des schlanken Dongles noch nicht begraben werden.

» Google TV Streamer: Kommt eine neue Fernbedienung? Leak verrät neue Features für mögliches Pro-Modell

» RIP Google Chromecast: Darum hat Google den Dongle eingestellt – hat sich schlussendlich selbst überlebt

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!