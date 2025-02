RIP Google Chromecast: Erfolgreicher Dongle wurde jetzt endgültig eingestellt – ist nicht mehr erhältlich

Schon im Sommer letzten Jahres hat Google das Aus für den Chromecast verkündet und mit dem Google TV Streamer den offiziellen Nachfolger vorgestellt. Doch offenbar waren die Lager mit Dongles noch gut gefüllt, denn erst in dieser Woche wurde der Verkauf endgültig eingestellt. Der Abverkauf dürfte länger gedauert haben, als man sich das bei Googles TV-Team erwartet hat..



Es hatte sich schon sehr lange abgezeichnet und im August 2024 hatte Google es dann mit der Vorstellung des Nachfolgers offiziell gemacht: Die Produktreihe des Google Chromecast wird eingestellt und vollständig durch das externe Gerät ersetzt, das sich nicht mehr hinter dem Fernseher verstecken soll. Schon im August 2024 hieß es, dass man nur noch die Restbestände abverkaufen wird, doch das hat offenbar länger gedauert als erwartet und so hat der Google Store erst in dieser Woche das Produkt auf „nicht mehr verfügbar“ gesetzt.

Mit dem Google TV Streamer ist der Nachfolger seit bald einem halben Jahr am Markt, doch im allgemeinen Gedächtnis dürfte der Chromecast noch lange vorhanden sein – genauso wie millionenfach hinter den Smart TVs rund um die Welt. Chromecast-Nutzer müssen sich in den nächsten Jahren keine Sorgen machen, denn Google will das Produkt weiter mit Updates versorgen, das Betriebssystem Google TV sowieso und selbst ohne offizielle Unterstützung sollte das Streaming, das Casten und die App-Nutzung noch über Jahre möglich sein.

Damit endet die Geschichte eines der erfolgreichsten Google Hardware-Produkte und auch eines der ersten Hardware-Produkte aus dem Hause Google überhaupt. Ob das der richtige Weg gewesen ist oder man nicht doch besser das Produkt und den Markennamen hätte weiter verwenden und weiterentwickeln sollen, wird sich erst in den nächsten Jahren abzeichnen. Hinter einem meiner Fernseher schlummert sogar noch der Chromecast der allerersten Generation (!) und tut bis heute absolut zuverlässig seinen Dienst. Ob man das vom Google TV Streamer in ~10 Jahren auch noch behaupten kann?

Wir dürfen gespannt sein, ob das Aus des Chromecast auch das mittelfristige Ende der Dongle-Form bedeutet. Denn wenn die Technologie weitere Fortschritte macht, ist sicherlich auch wieder ein „Google TV Streamer Dongle“ oder Ähnliches denkbar. Mehr Leistung auf weniger Raum, Outsourcing in die Cloud und andere Dinge Fortschritte könnten es möglich machen. Jetzt hat man erst einmal die Chance genutzt, sich von dem seit langer Zeit nicht mehr passenden Markennamen Chromecast zu verabschieden.

Letzte Aktualisierung am 2025-02-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Blog]