Gemini Update: Neue Funktionen für Gemini 2.0, neues KI-Modell, Updates für Gemini Live und Gemini-Flop

Und wieder geht eine Woche zu Ende, in der uns viele Ankündigungen, Informationen und Einblicke rund um Gemini erreicht haben. Denn wir konnten über Gemini 2.0-Neuerungen beichten, über den Ausbau von Gemini Live, die Wasserzeichen-Technologie und vieles mehr. Wie üblich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wie gewohnt zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Gemini Live soll menschlicher werden

Google will Gemini Live menschlicher gestalten, um die Nutzer zu noch mehr Konversationen zu motivieren. Das soll dafür sorgen, dass die Ansprachen umfangreicher und vor allem auch häufiger werden. Es sind interessante Schritte, die ihr euch im folgenden Artikel durchlesen könnt.

» Google will Gemini Live menschlicher gestalten

Neues Gemini-Wasserzeichen für Bilder

Google hat mit SynthID ein interessantes Wasserzeichen für KI-generierte Bilder präsentiert, das sogar Bildbearbeitungen überstehen soll. Mit diesem will man sicherstellen, dass die Bilder auch in Zukunft erkennbar bleiben. Es ist eine interessante Technologie, deren Grundfunktionen Google im folgenden Beitrag vorgestellt hat.

» Googles Gemini-Wasserzeichen übersteht sogar Bildbearbeitung









Was passiert, wenn Gemini floppt?

Google investiert viele Milliarden Dollar in Gemini und scheint seit weit über einem Jahr kein anderes Thema zu kennen. Das ist beachtlich und schon heute ist es der Fall, dass man als Google-Nutzer praktisch nicht an Gemini vorbeikommen kann. Doch was passiert eigentlich, wenn Gemini floppt? Wie wird Google darauf reagieren, was ist mit den Investitionen und hat man einen Plan B für diesen Fall in der Tasche?

» Was passiert, wenn Googles Pläne nicht aufgehen und Gemini floppt?

Gemini und Quantencomputer bringen Rechenpower

Mit einer Reihe von Projekten arbeitet Google derzeit an einer extremen Rechenpower, die alles bisher dagewesene in den Schatten stellen soll. Hauptsächlich soll das per Quantencomputer erreicht werden, doch wenn man dann auch noch die KI dazu nimmt, entsteht eine Rechenkraft, deren Einsatzmöglichkeiten unbegrenzt scheinen und sich bisher kaum abschätzen lassen.

» Google arbeitet an extremer Rechenpower – Quantencomputer und Gemini

Gemini Live erhält neuen Textmodus

Gemini Live erhält einen neuen Textmodus, mit dem die Nutzer alle Ausgaben des KI-ChatBots und auch ihre eigenen Ansagen per Text nachvollziehen können.

» Gemini Live erhält neuen Textmodus für Konversationen

Gemini startet Deep Research

Gemini erhält schon wieder ein neues KI-Modell, das jetzt für Advanced-Nutzer ausgerollt wird. Dieses nennt sich Deep Research und konzentriert sich darauf, wie der Name schon sagt, tiefe Recherchen zu allen möglichen Themen zu bieten. Jetzt ist das Modell für Android-Nutzer gestartet.

» Google startet Gemini Deep Research









Gemini 2.0 erhält viele neue Funktionen

Google gibt einen Ausblick auf die kommenden Funktionen von Gemini 2.0. Diese sollen vor allem in den Bereichen der Multimodalität gestärkt werden, noch mehr Bild- und Videogeneratoren bieten, die Fähigkeiten der KI-Agenten herausstellen und vieles mehr. Ein interessanter Ausblick in die nahe KI-Zukunft.

» Viele neue Gemini 2.0-Funktionen kommen

Google Telefon erhält KI-Zusammenfassung

Google Telefon baut den Bereich der Call Notes um. Nutzer können jetzt noch einfacher Notizen bzw. ganze Protokolle zu Telefonaten automatisch erstellen und sich auch Aufgaben in Listenform ausgeben lassen. Auf einem Screenshot könnt ihr sehen, wie sich diese Oberfläche mit dem Update verändert.

» Google Telefon erhält KI-Zusammenfassung für Telefonate

