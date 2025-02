Pixel Update: Viele Pixel 9a-Infos, Ausblick auf Pixel 10, peinliches Notfall-SOS, Akku-Vergleich und Aktionen

Eine weitere Pixel-Woche im Monat Februar geht zu Ende, die auch diesmal wieder sehr ergiebig war und uns viele Informationen, Leaks, Updates und auch Hintergründe zu den Pixel-Produkten gebracht hat. So gibt es viele neue Infos zum Pixel 9a, vom Preis bis zu Fotos und den Specs, eine Liste von Pixel 10-Smartphones, eine Notfall-SOS-Peinlichkeit und vieles mehr. Wie gewohnt schauen wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Auch die letzten sieben Tage waren rund um das Pixel-Portfolio wie immer sehr interessant, denn es gab einen ganzen Schwung neuer Informationen zum Pixel 9a, eine Auflistung der kommenden Pixel 10-Smartphones, einen Akku-Vergleich und mehr. Es war wieder einmal sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zum Pixel 9a

Wir fassen euch alle Informationen zum kommenden Pixel 9a zusammen. Hier findet ihr alle Spezifikationen, den erwarteten Verkaufspreis, viele Bilder, Aktionen und noch mehr Infos zum lange erwarteten Pixel 9 Budget-Ableger.

» Alles was bisher zum Pixel 9a bekannt ist

Pixel 9 vs Galaxy S25 vs iPhone 16

Ein spannender Akkuvergleich zwischen dem Google Pixel 9, dem Samsung Galaxy S25 und dem Apple iPhone 16. Alle drei Smartphones stehen in etwa auf der gleichen Stufe, doch bei der Akkulaufzeit gibt es sehr deutliche Unterschiede. Im Video könnt ihr Live sehen, wie lange die Geräte durchhalten.

Pixel 9a Wallpaper Download

Wir bieten euch alle Hintergrundbilder des Pixel 9a schon jetzt zum Download an. Es gibt insgesamt acht Motive, die jeweils für die verfügbare Smartphone-Farbe stehen als auch für die Verwendung in einer hellen und dunklen Oberfläche.

» Hier gibt es alle Pixel 9a-Wallpaper zum Download

Pixel Notfall-SOS verschickt Nacktfoto

Eine peinliche Geschichte, die da wegen Googles Notfall-SOS passiert ist. Ein Nutzer hat die Funktion versehentlich im Bett ausgelöst und dadurch Nacktfotos an ein Dutzend enge Kontakte verschickt.

» Notfall-SOS auf Pixel-Smartphone verschickt Nacktfoto von Nutzer

Pixel ‚Now Playing‘ funktioniert nicht

Die smarte Musikerkennung ‚Now Playing‘ scheint auf den Pixel-Smartphones derzeit nicht so zu funktionieren, wie sich die Nutzer das erwarten. Denn es werden wohl aktuell nur etwa 10 Prozent aller Titel erkannt.

» Smarte Musikerkennung Pixel ‚Now Playing‘ macht Probleme

Das kostet das Pixel 9a

Ein neuer Leak verrät die offizielle Preisgestaltung des Pixel 9a für Deutschland.

» Neuer Leak verrät Pixel 9a-Verkaufspreis

Viele neue Pixel 9a-Fotos

Ein weiterer neuer Leak zeigt eine Reihe von Fotos des Pixel 9a. Endlich sehen wir das Smartphone auf offiziellen Bildern von allen Seiten und in allen verfügbaren Farben.

» Neuer Leak zeigt viele Fotos vom Pixel 9a

Diese Pixel 10-Smartphones kommen

Die Leaker schauen schon einen Schritt weiter und zeigen jetzt, mit welchen Pixel 10-Smartphones demnächst zu rechnen ist. Auch in diesem Jahr soll es wieder vier Modelle geben, die nun schon benannt werden konnten.

Pixel-Aktionen bei Amazon

Bei Amazon gibt es im Google Store jetzt eine ganze Reihe von interessanten Aktionen rund um die Pixel-Smartphones. Es gibt bis zu 20 Prozent Rabatt, weitere Rabatte für Prime-Mitglieder oder Studenten, Gratis-Schutzhüllen und einiges mehr. Schaut mal bei Amazon vorbei, ob ihr einige dieser Aktionen nutzen möchtet.

» Viele starke Pixel-Aktionen bei Amazon

