Pixel 9a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – neuer Leak zeigt die offiziellen Produktfotos (Galerie)

In wenigen Wochen wird Google das neue Budget-Smartphone Pixel 9a vorstellen, das mittlerweile in kurzen Abständen bei den Leakern auftaucht und schon viel von sich Preis gegeben hat. Jetzt gibt es wieder einen Schwung neuer offizieller Produktfotos, die das Smartphone in allen geplanten Farben und in voller Pracht zeigen. Der Gesamteindruck festigt sich damit und zeigt erneut das überarbeitete Design.



Google wird das Pixel 9a in genau einem Monat zur Vorbestellung anbieten und mutmaßlich auch erst am selben Tag vorstellen. Daher sind wir noch gut vier Wochen entfernt, haben aber wie bei Google-Smartphones üblich schon jetzt die gesamte Bandbreite an Informationen. Erst am Wochenende haben wir euch alle Informationen zum Pixel 9a zusammengestellt und gestern wurden die deutschen Pixel 9a Verkaufspreise geleakt. Jetzt geht es weiter.

Nachdem es schon vor wenigen Tagen erstes offizielles Bildmaterial zum Pixel 9a gegeben hat, folgt jetzt der gesamte Schwung an offiziellen Produktfotos, die vom Marketing und im gesamten Verkauf verwendet werden. Sie zeigen das Smartphone in voller Pracht und vervollständigen damit den Eindruck, den man sich als interessierter Nutzer vom neuen Budget-Smartphone machen kann. Natürlich ist auch die neue, deutlich verschlankte, Kameraleiste zu sehen.

Schaut euch die folgenden Renderfotos an, die das Smartphone sowohl von vorn als auch von hinten und durch die Drehung auch von den Seiten zeigen. Ich denke, dass das Weglassen der Kameraleiste dem Pixel 9a tatsächlich gut getan hat, auch wenn das als Pixel-Nutzer im ersten Moment wieder gewöhnungsbedürftig ist – aber das war die damals mit der sechsten Generation eingeführte Leiste bekanntlich auch.

















Pixel 9a Spezifikationen

Produktname: Pixel 9a

Interne Bezeichnung: Tegu

Display: 6,3 Zoll @ 120 Hertz

SoC: Tensor G4

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB / 256 GB

Akku: 5.100 mAh

Aufladen: 23 Watt mit Kabel, 7,5 Watt kabellos

Kameras: 48 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Meagpixel

Abmessungen: 154,7 x 73,3 x 8,9mm | Kameraleiste 9,4mm

Gewicht: 185,9 Gramm

Farben: Obsidian, Porzellan, Iris und Pfingstrose (128 GB) / Obsidian, Iris (256 GB) ( Alle Infos zu den Farben )

( ) Betriebssystem: Android 15

Weiteres: IP68 Wasser/Staubdicht, DisplayPort 1.4a mit bis zu 4K, physische SIM

Verkaufsstart: 19. März 2025

Preis: 499 Euro (128 GB) / 599 Euro (256 GB)

Oben seht ihr die zuletzt bekannten Informationen zum Pixel 9a, die wir im Laufe der Monate für euch gesammelt haben. Damit habt ihr nun ein Gesamtbild inklusive Fotos und Verkaufspreis, sodass die meisten Nutzer ihre Entscheidung eigentlich schon jetzt treffen können, ob das Smartphone interessant ist oder nicht.

Wir erwarten die Präsentation rund um den 19. März oder kurz davor, der offizielle Verkaufsstart wird eine Woche später beginnen.

