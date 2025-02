Pixel 9a: Googles neues Budget-Smartphone wird wohl günstiger – neuer Leak verrät deutsche Verkaufspreise

Schon in wenigen Wochen wird Google das Pixel 9a vorstellen, das als Budget-Ableger der Pixel 9-Smartphones schon jetzt großes Interesse hervorruft. Wer so langsam seine Vorentscheidung zum Kauf getroffen hat, könnte sich jetzt freuen, denn laut einer normalerweise zuverlässigen Quelle soll das Smartphone in beiden Varianten günstiger werden, als wir es bisher vermutet hatten.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Informationen zum Pixel 9a geliefert und dabei von den Spezifikationen über die Ausstattung und das Design über Fotos bis zum Preis und Verkaufsstart viele Details geliefert. Natürlich ist an diesen Details wenige Wochen vor dem Start nicht mehr zu rütteln, doch in einem nicht ganz unwichtigen Punkt gibt es jetzt nochmal ein Update – nämlich dem Verkaufspreis.

Laut einem aktuellen Leak soll das Pixel 9 mit 128 GB für 499 Euro und das Pixel 9 mit 256 GB für 599 Euro in den Verkauf gehen. Das sind ganze 50 Euro weniger, als wir bisher erwartet hatten. Die letzten Preisangaben stammten aus einer zuverlässigen Quelle aus Frankreich, sodass eigentlich beide Angaben als verlässlich eingestuft werden könnten. Dennoch ist ein Preisunterschied von 50 Euro zwischen Deutschland und Frankreich eher unwahrscheinlich.

Weil der mutmaßliche französische Preis-Leak schon einige Wochen zurückliegt und der deutsche Preis erst heute durchgesickert ist, gehen wir einfach mal davon aus – auch aus reinem Optimismus – dass die deutschen Verkaufspreise in Höhe von 499 Euro und 599 Euro korrekt sind. Es wäre jedenfalls eine psychologisch wichtige Grenze, die 500 Euro nicht zu knacken – und wenn es für 599,99 nur um einen Cent wäre.

Wie dem auch sei, wer sich vorab noch einmal informieren möchte und sich das Smartphone genau ansehen will, findet in unserem Artikel alle Infos zum Pixel 9a. Schaut euch auch die mitgelieferten Gratis-Abos zum Pixel 9a an.

