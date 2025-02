Pixel-Smartphones: Die smarte Musikerkennung ‚Now Playing‘ funktioniert nicht mehr – holprig seit Wochen

Google bietet auf den Pixel-Smartphones seit vielen Jahren die Funktion Now Playing, die eine smarte Musikerkennung direkt auf den Sperrbildschirm und in eine tief integrierte System-App bringt. Im Laufe der Jahre hat sich die Erkennungsrate deutlich verbessert, doch jetzt scheint es einen Rückschritt zu geben. Schon seit mehreren Wochen berichten Nutzer von einer weitgehenden Dysfunktionalität.



Viele Pixel-Nutzer dürften Now Playing als kleines Beiwerk betrachten, das Google seit vielen Jahren auf den Pixel-Smartphones anbietet und bei Bedarf sehr praktisch sein kann. Das Tool sorgt für eine ständige Musikerkennung, die im Hintergrund stattfindet und den aktuell im Hintergrund gespielten Songtitel auf dem Sperrbildschirm zeigt sowie in der aufrufbaren App protokolliert.

Nutzer haben die Möglichkeit, sowohl den aktuell gespielten Song abzurufen als auch nach längerer Zeit den Verlauf aufzurufen, um alle gehörten Songtitel nachverfolgen zu können. Bei Bedarf können diese auch direkt bei YouTube Music, Spotify oder anderen Musikstreaming-Apps angehört werden. Wer das zu schätzen weiß, könnte sich auch darauf verlassen. Doch seit einigen Wochen scheint das keine gute Idee mehr zu sein, denn das Tool funktioniert schlicht und einfach nicht mehr.

Viele Nutzer berichten, dass die Erkennung in den meisten Fällen nicht mehr funktioniert. Nur ein Bruchteil der Songs wird noch erkannt, wobei viele Nutzer etwa 10 bis 20 Prozent schätzen, während es in allen vergangenen Jahren praktisch alle Titel gewesen sind. Auch eine aktive Nutzung ändert nichts daran, sodass das Problem nicht bei der Aufnahme selbst (sprich Mikrofon) liegt, sondern wohl eher an der Datenbank und deren Anbindung.

Google hat die Probleme schon vor längerer Zeit bestätigt, die sich allerdings nur auf die Android 15 Beta bezogen, und diese als unwichtig eingestuft. Doch jetzt scheint sich das Problem auch auf die stabile Version des Betriebssystems verlagert zu haben und wenn es weiterhin bei „won’t fix“ bleibt, dann ist das Tool einfach nicht mehr funktional. Bleibt abzuwarten, ob Google erneut reagiert und sich dem Problem annimmt.

» Pixel: Notfall-SOS verschickt unbemerkt Nackfoto an Notfallkontakte – versehentlicher Alarm entblößt Nutzer

» Pixel 9 vs. Galaxy S25 vs. iPhone 16: Smartphones im Akku-Test – Google schlägt Apple und Samsung (Video)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-02-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!