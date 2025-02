Pixel: Notfall-SOS verschickt unbemerkt Nackfoto an Notfallkontakte – versehentlicher Alarm entblößt Nutzer

Google hat vor längerer Zeit die Funktion Notfall-SOS auf den Pixel-Produkten eingeführt, die sowohl auf den Smartphones als auch der Smartwatch bereitsteht und eigentlich nur im Ernstfall eingreifen soll. Berichte über False-Positives gibt es immer wieder einmal, doch was vor einigen Tagen einem US-Amerikaner passiert ist, geht schon weit über Ärgerlichkeit hinaus. Denn der Nutzer wurde mit einem Nacktfoto bloßgestellt.



Eigentlich ist Pixel Notfall-SOS eine sehr wichtige Funktion, die man aber wohl erst dann zu schätzen weiß, wenn man sie einmal benötigt hat. Das ist glücklicherweise nur bei einem sehr geringen Teil der Nutzer überhaupt der Fall, sodass aufgrund der immer wieder fehlerhaft auslösenden Alarme und Aktionen wohl so mancher die Funktion deaktiviert. Die folgende Geschichte dürfte nicht unbedingt dazu beitragen, das zu ändern.

So funktioniert Notfall-SOS

Das Notfall-SOS lässt sich nicht nur automatisch durch die Erkennung eines Sturzes, Autounfalls oder Pulsverlust aktivieren, sondern auch manuell. Dazu muss man fünf Mal schnell nacheinander auf den Power-Button des Smartphones tippen, was wiederum einen kurzen Countdown auslöst und nach Ablauf dessen die Rettungskette in Gang setzt. Diese besteht darin, den jeweiligen nationalen Notruf zu wählen und auch die hinterlegten Notfallkontakte zu verständigen.

Nutzer aktiviert Notfall-SOS versehentlich

Eigentlich kann man kaum versehentlich fünf Mal nacheinander diesen Button drücken, aber ein Nutzer hat es mit einer plausiblen Geschichte dennoch geschafft. Alltägliche Situation: Der Wecker klingt, der Nutzer ist noch recht benebelt und schaltet diesen auf dem bekannten Weg aus – unter anderem auch per Power-Button möglich. Weil der Nutzer es dem Wecker so richtig zeigen wollte, hat er den Power-Button gleich mehrfach gedrückt und dabei versehentlich Notfall-SOS ausgelöst. Klar, wer denkt nach dem Aufwachen aus dem Tiefschlaf sofort daran, dass das Einhämmern auf den Button auch andere Folgen haben könnte.









Notfall-SOS löst aus

Kurz darauf wird er durch den Sirenen-Alarm erneut aufgeschreckt und sieht den ausgehenden Anruf zu 911. Diesen bricht er sofort ab, sodass es glücklicherweise nicht zu einem Rettungseinsatz kommt. Doch im Hintergrund hat das Smartphone bereits die Notfall-Kontakte kontaktiert und diesen nicht nur eine Textnachricht und den Standort gesendet, sondern auch ein Foto von der Smartphone-Kamera. Ein Standardvorgehen, damit sich auch die Lieben ein schnelles Bild machen können.

Jetzt kommt die Pointe an der Geschichte: Der Nutzer lag vollkommen nackt im Bett und hat sich vor dem Abschalten des Smartphone-Alarms natürlich nicht angezogen, sondern das Gerät gewöhnlich in der Hand gehalten. Just in diesem Moment wurde ein Foto aufgenommen und der entblößte Nutzer an alle Notfallkontakte gesendet. Der Nutzer wurde darüber nicht informiert, sondern erfuhr dies erst Minuten später, als sich die Kontakte per Nachricht oder Telefon meldeten, weil sie ein unerwartetes 18+ Foto erhalten hatten.

Klingt nach einer kuriosen Geschichte und offenbar lacht der Betroffene auch selbst darüber. Um sich die Situation besser vorstellen zu können, hat er auch das (sehr deutlich zensierte) Foto hochgeladen. Absolut SFW, ihr könnt es euch Hier ansehen.

Ob und wie Google darauf reagiert, wird spannend. Ich würde sagen, Shit Happens, und sicherlich kein Grund, jetzt irgendwas an dieser Funktion zu ändern.

