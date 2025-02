Apple TV+ jetzt für Android verfügbar

Die Meldung sorgte für eine Überraschung: Apple TV+ gibt es jetzt auch für Android. Aber wie ungewöhnlich ist das am Ende wirklich? Tatsache ist: Wer ein Android-Betriebssystem verwendet und Apple TV+ streamen will, muss das nicht mehr über den Browser machen, sondern kann mit der eigens dafür programmierten App arbeiten.



Via App am Android-Gerät Apple TV+ starten

Bislang war die Nutzung von Apple TV+ nur über die Webseite möglich

Vor fünfeinhalb Jahren wurde Apple TV+ als neuer Streaming-Dienst auf den Markt gebracht. Nun wurde die erste App für Android-Tablets und Android-Smartphones nachgereicht. Bislang konnte man den Dienst zwar über das Android-Tablet oder -Smartphone verwenden, aber nicht direkt per App, sondern nur über die Webseite von Apple TV, also über den Browser des mobilen Endgeräts.

Die neue App gibt es im Google Play Store und kann kostenlos heruntergeladen werden. Zu beachten ist, dass im Amazon App Store für Fire Tablets aber noch keine App für Android TV angeboten wird. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es auch keine Informationen darüber, ob diese Geräte noch eine App bekommen. Für Amazons Fire TV-Geräte gibt es hingegen seit Jahren eine eigene Apple TV-App – ebenso wie für die Streaming-Geräte mit Google TV und Android TV.

Was kann die Apple TV-App?

In den letzten fünfeinhalb Jahren stand Apple TV+ auf Android-Geräten nur über den Browser zur Verfügung. Weit weg von komfortabel. Zudem haben so Offline-Funktionen gar nicht genutzt werden können. Nun sieht die Sache anders aus: Da es jetzt auch die Apple TV-App für Android gibt, können Serien und Filme für die Offline-Nutzung in zwei Qualitätsstufen heruntergeladen werden. In den Einstellungen der App kann der Kunde die Downloads über das Mobilfunknetz auch deaktivieren.

Zu beachten ist, dass die Apple TV-App aber nur für Apple TV+ genutzt werden kann. Es gibt

keinen Zugriff auf gekaufte oder geliehene Filme aus dem Ökosystem von Apple. Das ist sogar ein Vorteil gegenüber der App für Apple: Nutzt man nämlich die Apple TV-App auf dem iPhone, dann gibt es sehr wohl die Vermischung von Aboinhalten mit den Kauf- Leihtiteln.

Besitzt man bereits ein Abo von Apple TV+ und will sich in der Android-App anmelden, so ist das erst möglich, nachdem die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet und mit einem zweiten Gerät bestätigt wurde.

Apple TV+ Eigenheiten

Bei der Tablet-Version der Apple TV-App ist eine Nutzung der Oberfläche im Quer- und Hochformat möglich. Nutzt man die Apple TV-App auf dem Smartphone, steht nur eine Verwendung im Hochformat zur Verfügung. Zu beachten ist, dass vor Serien und Filmen Apple Werbung in Form von Trailern für andere Inhalte von Apple TV+ abspielt. Die Clips können jedoch übersprungen werden.

Zudem gibt es keine eigenständige Merkliste. Bei Apple TV+ werden die Bereiche Merkliste und Weiterschauen in einer Ansicht zusammengefügt. Bei der Apple TV-App fehlt zudem die Funktion Insight. Kann man sich auf einem iPhone Informationen zu Schauspielern in der aktuellen Szene anzeigen lassen, so steht diese Funktion bei der Apple TV-App für Android nicht zur Verfügung.