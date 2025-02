Android Auto: Google Assistant-Produkt wird in Kürze eingestellt – brachte Sprachsteuerung ins Auto

Mit der Plattform Android Auto ist es sehr leicht möglich, die wichtigsten Google-Dienste vom Smartphone direkt im Auto zu verwenden, doch das setzt mit dem kompatiblen Smartphone sowie dem Display im Fahrzeug gleich zwei Gerätschaften voraus. Vor einigen Jahren hat Google ein interessantes Schwesterprodukt gestartet, dem man mutmaßlich aufgrund von Erfolgslosigkeit in Kürze den Stecker ziehen wird: Das Aus für die Google Assistant car mics.



Android Auto bringt Produkte wie die Google Maps Navigation, den Medienplayer, Apps rund um Telefon und Nachrichten sowie natürlich die Sprachassistenten zur Steuerung ins Auto, wobei Letzte indirekt die wichtigste Rolle spielen. Angetrieben von der beginnenden Smartphone-Nutzung im Auto sowie dem Höhepunkt des Google Assistant-Hypes hat Google damals die Produktgruppe der Google Assistant car mics geschaffen, die jegliche Einstiegshürden weit senken sollte.

Bei den Google Assistant car mics handelt es sich um kleine Gadgets, die über den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs mit Strom betrieben werden und den Google Assistant direkt in das Fahrzeug bringen – allerdings nur verbal. Ein Mikrofon, eine kabellose Smartphone-Anbindung sowie eine Audio-Ausgabe per Bluetooth oder AUX waren alles, was die kleinen Gerätschaften an Bord hatten. Mehr brauchten sie auch gar nicht, denn sie sollten in etwa den gleichen Zweck erfüllen wie ein Smart Speaker in den eigenen Vier Wänden.

Auf obigen Bildern seht ihr ein solches Auto-Mikrofon im Einsatz, das bei fehlendem Display wohl ein guter Ersatz zu Android Auto gewesen ist. Aber auch als Ergänzung zu einem bestehenden System war es sicherlich eine gute Lösung, die von Google überraschend lange unterstützt wurde. Doch damit ist es vorbei, denn in der aktuellen Google-App befindet sich nun der Hinweis, dass die Unterstützung in Kürze eingestellt werden wird.

In der Meldung heißt es, dass die Unterstützung bereits entfernt wurde. Noch ist die Meldung nicht aktiv, aber sobald sie es wird, dürften diese Mikrofone tatsächlich nicht mehr verwendbar sein. Vermutlich wird das nur wenige Nutzer treffen, denn mir sind die Geräte bisher persönlich niemals untergekommen und auch frühere Nutzer könnten bei Bedarf längst auf Android Auto umgestiegen sein. Dennoch immer wieder interessant, was es alles für Gerätschaften gibt, die von Google unterstützt wurden.

